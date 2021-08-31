Директор школы про паралимпийскую призёрку Елизавету Петренко: трудоголик, задала задор для многих учеников

Новости Беларуси. Национальный аэропорт ждет очередную спортивную делегацию из Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь встречают Елизавету Петренко, обладательницу бронзы в метании копья. Выступающая в классе F-13 спортсменка в своей лучшей попытке отправила снаряд на 38 метров 99 сантиметров. Это рекорд континента. В зале прилета собрались друзья, коллеги, родные спортсменки и, конечно же, учителя.
Наталья Глинская, директор школы-интерната Молодечно:
Если одним словом, это трудоголик. Она начала свое обучение в нашей школе с 9-го класса, то есть поступила уже сформировавшейся личностью. Именно в это время ее на одном легкоатлетическом форуме заметил наш выпускник, тренер Игорь Фортунов. И пригласил для обучения в наше учреждение образования, чтобы можно было заниматься спортом. И вот когда Лиза в 9-м классе впервые поступила к нам в школу, она, наверное, задала задор для многих учеников. Потому что ее целеустремленность, ее трудолюбие, я думаю, было примером не только для ее одноклассников, но и для всех наших детей.
В целом белорусские паралимпийцы радуют своими достижениями на соревнованиях в Токио. Накануне Игорь Бокий стал 16-кратным чемпионом Паралимпиады. Он записал на свой счет уже пятую золотую медаль на стартах в японской столице. Отличился медалью и пловец Егор Щелканов. Его стараниями копилка Беларуси пополнилась серебром. Как итог – у белорусов 7 наград. Игорь Бокий выступит еще в одной дисциплине. Ну а 31 августа в финале выступает Алексей Талай. В предварительном заплыве на дистанции 50 метров брассом белорус установил паралимпийский рекорд в своем классе S-1.