Директор школы про паралимпийскую призёрку Елизавету Петренко: трудоголик, задала задор для многих учеников

Наталья Глинская, директор школы-интерната Молодечно:

Если одним словом, это трудоголик. Она начала свое обучение в нашей школе с 9-го класса, то есть поступила уже сформировавшейся личностью. Именно в это время ее на одном легкоатлетическом форуме заметил наш выпускник, тренер Игорь Фортунов. И пригласил для обучения в наше учреждение образования, чтобы можно было заниматься спортом. И вот когда Лиза в 9-м классе впервые поступила к нам в школу, она, наверное, задала задор для многих учеников. Потому что ее целеустремленность, ее трудолюбие, я думаю, было примером не только для ее одноклассников, но и для всех наших детей.