Игорь Бокий: установил мировой рекорд, долгое время не мог побить свой же рекорд на этой дистанции

Новости Беларуси. Очередной триумф Игоря Бокия. Белорусский пловец уже в 13-й раз стал паралимпийским чемпионом. В медальной копилке нашей страны снова золото, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На дистанции 100 метров на спине в классе S13 Бокий смог совершить невероятное. Белорус со значительным отрывом прошел отрезок и записал на свой счет не только победу на Паралимпиаде, но и новый мировой и паралимпийский рекорд. Дистанцию Бокий прошел за 56,38 секунды, улучшив предыдущий результат на 0,32. Игорь начал свое восхождение на олимп с Лондона в 2012-м. Игры в Токио третьи в его спортивной карьере.

Игор ь Боки й, 13- кратный паралимпийски й чемпион: Прошел второй день стартов. Вот, завоевал вторую золотую медаль. Эмоции очень приятные. На дистанции установил мировой рекорд, долгое время не мог побить свой же рекорд на этой дистанции. Пока всем происходящим доволен, надеюсь, на предстоящих стартах тоже будет много приятных ощущений.

Олег Шепель, председатель Беларусского паралимпийского комитета:

Пловцы радуют, несмотря на то, что их третий человек уже поставлен на карантин. Я думаю, что те цели, те задачи, которые есть сегодня у паралимпийской команды, они выполнят. Это есть социальная политика государства: когда государство вкладывает, когда государство поддерживает людей с ограниченными возможностями, это дает отдачу.

В японской столице Игорь Бокий выступит еще в четырех дисциплинах.