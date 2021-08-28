«Уже практически не волновалась». Елизавета Петренко о том, как выиграла бронзу на Паралимпиаде в Токио

Новости Беларуси. Хорошие новости из Токио. В медальной копилке белорусов к трем золотым наградам Игоря Бокия добавилась бронза Елизаветы Петренко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Хорошие новости из Токио. В медальной копилке белорусов к трем золотым наградам Игоря Бокия добавилась бронза Елизаветы Петренко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорус Игорь Бокий выиграл третью золотую медаль на Паралимпиаде в Токио
Легкоатлетка установила рекорд континента в метании копья. В своей лучшей попытке спортсменка показала результат 38 метров и 99 сантиметров. А ведь девушке всего 19 лет.
Елизавета Петренко, бронзовый призер Паралимпийских игр:
Ощущения у меня просто прекрасные. Я все же не ожидала, что получу медаль. Чувствовала на секторе себя прекрасно, уже практически не волновалась. Ну, мандражик, конечно, маленький был, но я собиралась с мыслью, прокручивала все в голове у себя, метания, и все у меня получалось. И я очень рада.