«Уже практически не волновалась». Елизавета Петренко о том, как выиграла бронзу на Паралимпиаде в Токио

Елизавета Петренко, бронзовый призер Паралимпийских игр:

Ощущения у меня просто прекрасные. Я все же не ожидала, что получу медаль. Чувствовала на секторе себя прекрасно, уже практически не волновалась. Ну, мандражик, конечно, маленький был, но я собиралась с мыслью, прокручивала все в голове у себя, метания, и все у меня получалось. И я очень рада.