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«Уже практически не волновалась». Елизавета Петренко о том, как выиграла бронзу на Паралимпиаде в Токио

28 августа 2021 11:14
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Новости Беларуси. Хорошие новости из Токио. В медальной копилке белорусов к трем золотым наградам Игоря Бокия добавилась бронза Елизаветы Петренко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Уже практически не волновалась». Елизавета Петренко о том, как выиграла бронзу на Паралимпиаде в Токио-1

«Уже практически не волновалась». Елизавета Петренко о том, как выиграла бронзу на Паралимпиаде в Токио-3

Белорус Игорь Бокий выиграл третью золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

Легкоатлетка установила рекорд континента в метании копья. В своей лучшей попытке спортсменка показала результат 38 метров и 99 сантиметров. А ведь девушке всего 19 лет.

«Уже практически не волновалась». Елизавета Петренко о том, как выиграла бронзу на Паралимпиаде в Токио-6

«Уже практически не волновалась». Елизавета Петренко о том, как выиграла бронзу на Паралимпиаде в Токио-8

Елизавета Петренко, бронзовый призер Паралимпийских игр:
Ощущения у меня просто прекрасные. Я все же не ожидала, что получу медаль. Чувствовала на секторе себя прекрасно, уже практически не волновалась. Ну, мандражик, конечно, маленький был, но я собиралась с мыслью, прокручивала все в голове у себя, метания, и все у меня получалось. И я очень рада.

# Паралимпийские игры # Елизавета Петренко # Игорь Бокий # Фотофакт

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