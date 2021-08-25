«Первая золотая медаль, я очень рад». Игорь Бокий стал 12-кратным чемпионом Паралимпийских игр

Новости Беларуси. У Беларуси есть первая медаль на Паралимпийских играх. Золото стране принес Игорь Бокий, уже 12-кратный паралимпийский чемпион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На дистанции 100 метров баттерфляем белорус не только опередил соперников, но и побил рекорд этих стартов. Дистанцию наш пловец преодолел за 53,8 секунды, улучшив результат на 0,05 секунды.

26 августа Бокий выступит на дистанции 100 метров на спине.