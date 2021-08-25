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«Первая золотая медаль, я очень рад». Игорь Бокий стал 12-кратным чемпионом Паралимпийских игр

25 августа 2021 13:57
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Новости Беларуси. У Беларуси есть первая медаль на Паралимпийских играх. Золото стране принес Игорь Бокий, уже 12-кратный паралимпийский чемпион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Первая золотая медаль, я очень рад». Игорь Бокий стал 12-кратным чемпионом Паралимпийских игр-1

На дистанции 100 метров баттерфляем белорус не только опередил соперников, но и побил рекорд этих стартов. Дистанцию наш пловец преодолел за 53,8 секунды, улучшив результат на 0,05 секунды.

«Первая золотая медаль, я очень рад». Игорь Бокий стал 12-кратным чемпионом Паралимпийских игр-4

«Первая золотая медаль, я очень рад». Игорь Бокий стал 12-кратным чемпионом Паралимпийских игр-6

26 августа Бокий выступит на дистанции 100 метров на спине.

«Первая золотая медаль, я очень рад». Игорь Бокий стал 12-кратным чемпионом Паралимпийских игр-9

Игорь Бокий, 12-кратный паралимпийский чемпион:
Я очень доволен своим первым выступлением в Токио. Первая золотая медаль, я очень рад. Надеюсь, моя медаль даст уверенность моим коллегам по команде и все будут стараться достойно выступить и завоевать самые высшие награды на этих соревнованиях.

# Паралимпийские игры # Игорь Бокий # Фотофакт

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