«Первая золотая медаль, я очень рад». Игорь Бокий стал 12-кратным чемпионом Паралимпийских игр

Новости Беларуси. У Беларуси есть первая медаль на Паралимпийских играх. Золото стране принес Игорь Бокий, уже 12-кратный паралимпийский чемпион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. У Беларуси есть первая медаль на Паралимпийских играх. Золото стране принес Игорь Бокий, уже 12-кратный паралимпийский чемпион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На дистанции 100 метров баттерфляем белорус не только опередил соперников, но и побил рекорд этих стартов. Дистанцию наш пловец преодолел за 53,8 секунды, улучшив результат на 0,05 секунды.
26 августа Бокий выступит на дистанции 100 метров на спине.
Игорь Бокий, 12-кратный паралимпийский чемпион:
Я очень доволен своим первым выступлением в Токио. Первая золотая медаль, я очень рад. Надеюсь, моя медаль даст уверенность моим коллегам по команде и все будут стараться достойно выступить и завоевать самые высшие награды на этих соревнованиях.