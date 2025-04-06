Деньги тратят – результаты не те! Чего не хватает белорусским спортсменам?

Минское «Динамо» впервые в истории вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, «зубры» постарались на славу, с чем мы их и поздравляем. Но такие результаты скорее исключение из правил. А хотелось бы иначе. Причем это касается не только хоккеистов, но и всех, кто занят в игровых видах спорта. Об этом на неделе говорили на совещании с участием Президента. В нашей стране спорт – дело государственное. В Беларуси вкладываются в атлетов – и морально, и материально. Так что имеем право и на соответствующий результат. Чего не хватает белорусским атлетам, чтобы вести счет? Аналитический арбитраж от Евгения Пустового.

Есть темы, в которых все думают, что разбираются. Как играть и как зарабатывать. 4 апреля Президент совместил две темы на одном совещании. Во Дворце Независимости решали, как финансировать организации физической культуры и спорта. Тема не новая. Эти отношения 12 лет регулирует 191-й указ Президента. Деньги тратят – результаты не те. Лукашенко: если бы мы пошли западным путем, сегодня спорта в стране бы не было. Подробности.

Спорт – это не только кто быстрее, выше, сильнее. Это имидж страны, узнаваемость государства, а главное – здоровье нации. А значит, наше с вами долголетие. Лучше бегать по стадионам, чем по аптекам. Этот тезис Первый озвучил, посещая обновленный стадион «Трактор». Тогда Александр Лукашенко пожурил чиновников и, как всегда, откровенно пообщался со спортсменами. Читайте здесь. Но это поле для спорта высоких достижений. Рядом молодежный парк и локации здоровья для всех. Альтернатива гаджетам. В Заводском районе столицы немало ухоженных мест для занятий физкультурой и спортом. За них отвечает Наталья Новик.

Наталья Новик, директор Центра физкультурно-оздоровительной работы Заводского района Минска:

Расходы огромные, так как все помещения отдельно стоящие, все помещения глобальные, где-то есть старые помещения, где-то они занимают подвальные помещения, тоже давно были переданы. Конечно, расходы большие. И на коммунальные услуги большие расходы, и на содержание, на ремонты, и на оплату труда. Директор Центра физкультурно-оздоровительной работы в спорт влюбилась именно в столице в годы студенчества. До этого только бегала за справками освобождения от физкультуры. А вот доступность спортивной инфраструктуры заставила пересмотреть предпочтения. Благодаря политике государства мир спорта открыт для белорусов. Наталья Новик:

Среднее количество охватываемого населения ЦФОРом Заводского района – 8,5 тысячи в месяц. Новая локация – внесезонное поле. Впереди третья очередь строительства. Фишка площадки – айс-маты, которые футбольное поле запросто превращают в хоккейное. Близость с «Чижовка-Ареной» и гостиницей способствует заработку. Это поле охотно берут в аренду приезжие команды. Деньги идут на развитие инфраструктуры и немного на зарплаты. В сфере физкультуры они не сравнимы со спортом. Невероятная разбежка окладов заботит и Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Многие говорят: все в хоккей идет или в футбол, а нам – нет. Над этим тоже надо подумать. Подробности. На совещании весь пул спортивных функционеров страны. Президент говорит по-мужски, по-человечески и по сути. От Александра Лукашенко звучит резонный вопрос. На что идут народные деньги? Лукашенко о финансировании спорта: нет результата – нет денег. Читайте здесь. Среди предложений – отношения со спортивными клубами выстраивать как с театрами. Сколько сами заработали – столько государство и добавит. И главное, не стоит забывать: инфраструктура-то за счет бюджета. У министра спорта созрел свой план: количество клубов сократить, а систему финансирования упорядочить. Сейчас зарплаты зависят не от результата, а от возможностей спонсоров. А будет все равномерно. Остальное зарабатывайте сами – министр спорта рассказал, что изменится в финансировании клубов.