Остальное зарабатывайте сами – министр спорта рассказал, что изменится в финансировании клубов

Спорт 4 апреля стал ключевой на встрече у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государство тратит колоссальные средства на спорт и, разумеется, ожидает соответствующий результат. Причем он нужен и от атлетов, и от спортивных функционеров. Каждый вложенный рубль должен себя оправдывать и приносить дивиденды. Такова четкая позиция Александра Лукашенко. Лукашенко: если бы мы пошли западным путем, сегодня спорта в стране бы не было.

Президент, действительно, не так радикален, как мог бы быть. Но дело не столько в «Динамо» – с ними еще далеко не все ясно. Плей-офф КХЛ в разгаре, почивать на лаврах рано. Лукашенко о громкой победе «Динамо» над ЦСКА: во втором периоде начали уже одной рукой играть! Скорее дело в том, что Александр Лукашенко очень уважает труд спортсменов. И еще очень сильно уважает труд белорусов, которые трудятся и платят налоги.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это не мои и не ваши деньги, это народные деньги. И у народа есть вопросы, когда наши команды, особенно, не буду называть их, вы знаете, перестанут коллекционировать поражения, а начнут радовать болельщиков яркой игрой. И главное – победами. Лукашенко о финансировании спорта: нет результата – нет денег. Подробнее.

Из бюджета выделяют деньги на развитие спорта, это было есть и будет незыблемо, вот только за последние десять лет подходы к распределению средств не пересматривали. А надо бы… Хотя бы для того, чтобы стало наконец очевидно, какие деньги клубы получают, зарабатывая самостоятельно, а какие причисляют к таковым. Да и контролировать эти потоки государство, которое, по-честному, содержит, должно. Минспорта предлагает проект указа, который обещает восстановить справедливость в финансировании и не допустить перекосов.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Концептуально предлагается. Для клубов средства поддержки от налога на землю и недвижимость направить в бюджет. Бюджетным клубам и клубам, учрежденным государственными органами и организациями, выделяют минимально необходимые средства поддержки в виде субсидий в зависимости от вида спорта. Размер таких субсидий определяет правительство. Предварительные расчеты у нас есть. Это и есть главная новелла и предложение. Теперь госпредприятие будет направлять деньги в общий бюджет, который станут распределять централизованно. Таким образом, за них должны будут отчитываться, а не как раньше – считать чисто заработанными клубами.