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Остальное зарабатывайте сами – министр спорта рассказал, что изменится в финансировании клубов

04 апреля 2025 17:15
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Спорт 4 апреля стал ключевой на встрече у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государство тратит колоссальные средства на спорт и, разумеется, ожидает соответствующий результат. Причем он нужен и от атлетов, и от спортивных функционеров. Каждый вложенный рубль должен себя оправдывать и приносить дивиденды. Такова четкая позиция Александра Лукашенко.

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Остальное зарабатывайте сами – министр спорта рассказал, что изменится в финансировании клубов-2

Президент, действительно, не так радикален, как мог бы быть. Но дело не столько в «Динамо» – с ними еще далеко не все ясно. Плей-офф КХЛ в разгаре, почивать на лаврах рано.

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Скорее дело в том, что Александр Лукашенко очень уважает труд спортсменов. И еще очень сильно уважает труд белорусов, которые трудятся и платят налоги.

Остальное зарабатывайте сами – министр спорта рассказал, что изменится в финансировании клубов-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это не мои и не ваши деньги, это народные деньги. И у народа есть вопросы, когда наши команды, особенно, не буду называть их, вы знаете, перестанут коллекционировать поражения, а начнут радовать болельщиков яркой игрой. И главное – победами. 

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Остальное зарабатывайте сами – министр спорта рассказал, что изменится в финансировании клубов-6

Из бюджета выделяют деньги на развитие спорта, это было есть и будет незыблемо, вот только за последние десять лет подходы к распределению средств не пересматривали. А надо бы… Хотя бы для того, чтобы стало наконец очевидно, какие деньги клубы получают, зарабатывая самостоятельно, а какие причисляют к таковым. Да и контролировать эти потоки государство, которое, по-честному, содержит, должно. Минспорта предлагает проект указа, который обещает восстановить справедливость в финансировании и не допустить перекосов.

Остальное зарабатывайте сами – министр спорта рассказал, что изменится в финансировании клубов-8

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Концептуально предлагается. Для клубов средства поддержки от налога на землю и недвижимость направить в бюджет. Бюджетным клубам и клубам, учрежденным государственными органами и организациями, выделяют минимально необходимые средства поддержки в виде субсидий в зависимости от вида спорта. Размер таких субсидий определяет правительство. Предварительные расчеты у нас есть. 

Это и есть главная новелла и предложение. Теперь госпредприятие будет направлять деньги в общий бюджет, который станут распределять централизованно. Таким образом, за них должны будут отчитываться, а не как раньше – считать чисто заработанными клубами.

Остальное зарабатывайте сами – министр спорта рассказал, что изменится в финансировании клубов-10

Сергей Ковальчук:
К примеру, «Беларуськалий» вкладывает в «Шахтер-Солигорск». Это у нас форма собственности «Шахтера-Солигорска» – ЗАО. Если они получают от государственного предприятия средства, они будут получать по нормам бюджета, независимо от того, что это предприятие, которое распоряжается своим, условно говоря, уставным фондом, своими средствами. И то же касается остальных крупных предприятий, которые есть в Республике Беларусь. Они будут выделять средства на развитие видов спорта равномерно – одинаково – по всей стране всем клубам. А остальные деньги зарабатывайте сами, пожалуйста. 

# Государственная политика в области спорта # Александр Лукашенко # Сергей Ковальчук # Алена Сырова

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