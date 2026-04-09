Новости по тегу #Наталья Новик

В доверительной обстановке женщины обсуждали, как сохранить гармонию в семье и не потерять собственную идентичность среди повседневных забот. Психологи помогали найти пути выхода из состояния тревоги к осознанному принятию ситуации.
Говорили об этапах развития города с 17 века и до наших дней. А также о выдающиеся минчанках.
Об этом говорили на совещании с участием Президента. В нашей стране спорт – дело государственное. В Беларуси вкладываются в атлетов – и морально, и материально. Так что имеем право и на соответствующий результат.
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