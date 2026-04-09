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Новости по тегу #Наталья Новик

Как сохранить гармонию в семье? В Минске прошла встреча клуба поддержки женщин «Я – Новая!»
09 апреля 2026 07:37

Как сохранить гармонию в семье? В Минске прошла встреча клуба поддержки женщин «Я – Новая!»

Вклад женщин в развитие столицы обсудили в Минске во время научно-практической конференции
03 марта 2026 17:40

Вклад женщин в развитие столицы обсудили в Минске во время научно-практической конференции

Деньги тратят – результаты не те! Чего не хватает белорусским спортсменам?
06 апреля 2025 17:45

Деньги тратят – результаты не те! Чего не хватает белорусским спортсменам?

В День города необязательно ехать в центр. Весело сейчас у «Чижовка-Арены» и в Лошицком парке
10 сентября 2022 11:56

В День города необязательно ехать в центр. Весело сейчас у «Чижовка-Арены» и в Лошицком парке

Турникеты, дежурный милиционер и видеонаблюдение. Какие новшества вводят в школах для безопасности учеников и педагогов?
22 августа 2021 18:04

Турникеты, дежурный милиционер и видеонаблюдение. Какие новшества вводят в школах для безопасности учеников и педагогов?

Минчане полгода живут без газа и платят за него. Как так получилось, и кто виноват?
11 ноября 2019 19:31

Минчане полгода живут без газа и платят за него. Как так получилось, и кто виноват?