Лукашенко о финансировании спорта: нет результата – нет денег

Критика, важно подчеркнуть, конструктивная и обоснованная в адрес этой сферы звучит уже не в первый раз. Государство направляет на усовершенствование необходимой инфраструктуры, подготовку атлетов, развитие детского спорта – значительные финансовые средства. И вполне закономерно ждать от вложенных инвестиций – видимого результата: медалей, побед, роста престижа страны на международных спортивных аренах. Успехи, конечно, есть. Традиционно сильны индивидуальные виды спорта – художественная гимнастика, гребля, борьба. В то время как командные – футбол, хоккей, баскетбол, волейбол – хронически отстают.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Подход незыблемый: даете результат – получаете деньги, прежде всего достойную заработную плату. Нет результата – нет денег. Вот главная формула. Как хотите меня понимайте. Притом я же это не прятал, я вам говорил и до выборов, и прямо перед выборами. Вот именно так будем поступать. Нужен, мужики, результат. Не будет результата, толку не будет. Не может быть так, что я шкуру снимаю с правительства, с нового премьер-министра: дай экономику, дай это. Или с главы Администрации: выдай организацию и прочее или социальную сферу с вице-премьера. А вы будете ходить на расслабоне, как спортсмены говорят. Такого же не бывает. Поэтому есть один критерий. Есть результат в экономике – хорошо работает правительство, Национальный банк. Есть результат в спорте – хорошо. Но только не надо забывать, что резерв надо уже сегодня готовить. Хочу сегодня услышать от докладчиков, что сделано для наведения порядка прежде всего в игровых видах спорта и что еще необходимо сделать. Как контролируются государственные деньги, которые мы направляем клубам и федерациям? Хочу, мужики, вас предупредить. Не проблема сегодня посмотреть, куда уходят эти деньги. И посмотрим. Но по-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то вы, пожалуйста, содержите за свои деньги. За свои деньги. Зарабатывайте, где хотите, и их содержите. Это будет по-человечески, по-мужски правильно. Вы, я думаю, сделаете соответствующие выводы из того, что я сказал.

Основным докладчиком на совещании выступил профильный министр. Сергей Ковальчук отметил несовершенства существующей системы финансирования. Чтобы устранить их, было предложено установить равные условия поддержки для спортивных клубов и регионов: справедливые, понятные и контролируемые.