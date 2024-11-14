Лукашенко – футболистам: смотрите, чтобы мы из Африки не привозили сюда спортсменов

«Побеждайте!» – именно такой наказ и автограф от главы государства получили 14 ноября представительницы женской команды футбольного клуба «Минск». Эта очень теплая и душевная встреча состоялась на стадионе «Трактор» в первый день его работы после реконструкции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спорт в принципе и сама Беларусь в целом становится все привлекательнее для жизни людей из разных уголков мира. Чем больше узнают, тем больше стремятся попасть в нашу страну. Но позиция Первого: надо обходиться без легионеров. Надо воспитывать своих чемпионов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты хочешь, что я расписался тебе на мячике?
– Да, вот у нас через недельку важный матч…
– Вы выиграете?
– Выиграем, если подпишете, автограф.
– Спасибо большое. А еще, по просьбе девчонок, можно фотографию сделать общую с вами?
– Давай. Фотографию мы вам передадим за счет председателя вашей федерации. У него все есть: и деньги, и форма, и желание. Но министр мешает ему и все. Не такие были мячи. Порвут, разорвут – все. Я сам шил, тащил детей и взрослых на… Ворота сам в Брест поехал, привез, оборудовал. Жутко хотел в футбол играть. Успехов вам! Смотрите, чтобы мы из Африки не привозили сюда спортсменов. Если не будете играть, Николая Николаевича в командировку… Там они просятся в Беларусь. Один, два побывали у нас – возьмите нас и все. Тихо, спокойно, уважают. Народ хороший. Но я хочу, чтобы наши играли. Ну а если не будут, а что делать?
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