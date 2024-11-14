Лукашенко – футболистам: смотрите, чтобы мы из Африки не привозили сюда спортсменов

«Побеждайте!» – именно такой наказ и автограф от главы государства получили 14 ноября представительницы женской команды футбольного клуба «Минск». Эта очень теплая и душевная встреча состоялась на стадионе «Трактор» в первый день его работы после реконструкции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спорт в принципе и сама Беларусь в целом становится все привлекательнее для жизни людей из разных уголков мира. Чем больше узнают, тем больше стремятся попасть в нашу страну. Но позиция Первого: надо обходиться без легионеров. Надо воспитывать своих чемпионов.