Лукашенко: если бы мы пошли западным путём, сегодня спорта в стране бы не было
Начинаем со спорта. Но речь, конечно, не о хронике достижений и провалов (хотя будет и о них), а в первую очередь о стратегии взаимодействия государства и этой, вне всяких сомнений, особенной отрасли. И вот эта – не самая простая тема – 4 апреля стала ключевой на встрече у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государство тратит колоссальные средства на спорт и, разумеется, ожидает соответствующий результат. Причем он нужен и от атлетов, и от спортивных функционеров. Каждый вложенный рубль должен себя оправдывать и приносить дивиденды. Такова четкая позиция Александра Лукашенко.
Дивиденды в виде медалей, новых имен, а значит и престижа страны на международных площадках. Успехи, конечно, есть. Традиционно сильны индивидуальные виды спорта – художественная гимнастика, гребля, борьба. В то время как командные – футбол, хоккей, баскетбол, волейбол – хронически отстают. Что делать? По итогам совещания Президент поддержал предложения по совершенствованию системы поддержки в спорте. Как и когда будут работать новации, а главное «зажгут» ли они на белорусском спортивном небосклоне новые «звезды»?
Репортаж Алены Сыровой.
Вчерашнюю победу хоккейного минского «Динамо» праздновали как минимум 15 тысяч зрителей «Минск-Арены», как максимум – все любители белорусского спорта. Эмоции, которые дарят триумфы, да и поражения (чего уж?) объединяют, покрепче любой идеологии, хотя, во многом спорт – именно она и есть.
До начала сегодняшнего совещания присутствующие шушукались, мол, конечно, хоккеисты подсластили пилюлю и чуть сдобрили почву перед разговором о деньгах, которые государство выбирает тратить на развитие спорта в Беларуси и закономерно ждет результата. Но есть ли он? Подспудно все понимают: да. Но не такой, на который рассчитывали.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Государство выделяет огромные средства на совершенствование инфраструктуры, установление преференций, на детский спорт. Скажу откровенно, если бы мы пошли западным путем, за что многие ратуют, сегодня бы спорта в стране не было. Ну, и вас бы не было, извините за это. Я хочу показать не то, какие мы великие и многое сделали. А хочу показать, что отдачи не много от этих вложений.
Лукашенко о финансировании спорта: нет результата – нет денег. Подробнее.