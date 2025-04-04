Лукашенко: если бы мы пошли западным путём, сегодня спорта в стране бы не было

Начинаем со спорта. Но речь, конечно, не о хронике достижений и провалов (хотя будет и о них), а в первую очередь о стратегии взаимодействия государства и этой, вне всяких сомнений, особенной отрасли. И вот эта – не самая простая тема – 4 апреля стала ключевой на встрече у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государство тратит колоссальные средства на спорт и, разумеется, ожидает соответствующий результат. Причем он нужен и от атлетов, и от спортивных функционеров. Каждый вложенный рубль должен себя оправдывать и приносить дивиденды. Такова четкая позиция Александра Лукашенко.

Дивиденды в виде медалей, новых имен, а значит и престижа страны на международных площадках. Успехи, конечно, есть. Традиционно сильны индивидуальные виды спорта – художественная гимнастика, гребля, борьба. В то время как командные – футбол, хоккей, баскетбол, волейбол – хронически отстают. Что делать? По итогам совещания Президент поддержал предложения по совершенствованию системы поддержки в спорте. Как и когда будут работать новации, а главное «зажгут» ли они на белорусском спортивном небосклоне новые «звезды»?