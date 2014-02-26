Дарья Домрачева – лучшая спортсменка Олимпиады-2014 по мнению журналистов. Норвежец Бьорндален – лучший спортсмен

Новости Олимпиады. Международная организация спортивных журналистов (AIPS) назвала биатлонистку Дарью Домрачеву самой успешной спортсменкой Олимпиады в Сочи (45% голосов). Напомним, белоруска завоевала три золотые медали.

Вторую строчку заняла словенская горнолыжница Тина Мазе (21% голосов). Девушка завоевала две золотые медали.

Норвежская лыжница Марит Бьорген с тремя золотыми медалями сочинской Олимпиады расположилась на третьей строчке в списке самых успешных (7% голосов).

Лучшим среди мужчин журналисты признали норвежского биатлониста Оле-Эйнар Бьорндалена (28% голосов). Олимпиада-2014 принесла прославленному спортсмену два «золота» и стала последней в карьере. Несколько дней назад Бьорндален заявил о том, что по окончании сезона уходит из спорта.

Оле Бьорндален, биатлонист:

Закончится сезон, и я остановлюсь. Мне нужно что-то новое. В биатлоне я с 12 лет, и ничего нового в нем найти для себя уже не могу.

Второе место в рейтинге занял российский шорт-трекист Виктор Ан (три «золота» и одна «бронза», 27% голосов). Третьим стал французский биатлонист Мартен Фуркад (два «золота» и одно «серебро», 12% голосов).



Лучшая команда, по мнению Международной организации спортивных журналистов, мужская сборная Голландии по конькобежному спорту. Спортсмены завоевали «золото» в командной гонке.



Олимпиада в Сочи завершилась торжественной церемонией 23 февраля. А во вторник, 25 февраля, в Минске чествовали белорусских олимпийцев, которые за 13 непростых дней в Сочи продемонстрировали небывалую силу духа и стремление к победе. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости. Как это было? Смотрите видео.