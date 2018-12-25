Чемпион ОИ-2014 биатлонист Антон Шипулин завершил карьеру

Новости России. Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры.
По информации РИА Новости, причинами стали отсутствие мотивации и проблемы со здоровьем.
Спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку, которую они оказывали на протяжении всей карьеры.
Фото: instagram.com/anton_shipulin
31-летний Антон Шипулин отметил, что его последним стартом будет Рождественская гонка, которая пройдет в немецком Гельзенкирхене 29 декабря.
Антон Шипулин:
Спасибо большое вам, дорогие болельщики, за вашу поддержку! Без вас это приключение было бы в разы сложнее. Мои победы – это также и ваши победы. Я всегда буду это помнить. Вы – лучшие. Надеюсь, нам удастся вас порадовать еще раз на «Рождественской гонке», которая пройдет 29 декабря и станет заключительной в моей профессиональной карьере.
Антон Шипулин является олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Один из самых известных российский биатлонистов.
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