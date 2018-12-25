Чемпион ОИ-2014 биатлонист Антон Шипулин завершил карьеру

31-летний Антон Шипулин отметил, что его последним стартом будет Рождественская гонка, которая пройдет в немецком Гельзенкирхене 29 декабря.

Антон Шипулин:

Спасибо большое вам, дорогие болельщики, за вашу поддержку! Без вас это приключение было бы в разы сложнее. Мои победы – это также и ваши победы. Я всегда буду это помнить. Вы – лучшие. Надеюсь, нам удастся вас порадовать еще раз на «Рождественской гонке», которая пройдет 29 декабря и станет заключительной в моей профессиональной карьере.

Антон Шипулин является олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Один из самых известных российский биатлонистов.