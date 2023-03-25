Прямой эфир

Золото и серебро. Белоруски выступили на Всероссийских соревнованиях по велоспорту на шоссе

25 марта 2023 18:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

25 марта в Адыгее стартовали Всероссийские соревнования по велосипедному спорту на шоссе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Золото и серебро. Белоруски выступили на Всероссийских соревнованиях по велоспорту на шоссе-1

Среди женщин на дистанции 100 километров равных не было нашей Анне Терех. Серебро у еще одной представительницы Беларуси Ирины Чуянковой. Всего участие в состязаниях принимают 48 спортсменок. В воскресенье, 26 марта, борьба за медали продолжится.  

Золото и серебро. Белоруски выступили на Всероссийских соревнованиях по велоспорту на шоссе-4

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Велоспорт # Анна Терех # Ирина Чуянкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске завершился личный ЧБ по настольному теннису. Кому досталось золото чемпионата?
25 марта 2023 18:46

В Минске завершился личный ЧБ по настольному теннису. Кому досталось золото чемпионата?

Кубок по самбо в Москве: белоруска Карина Шут завоевала серебро в первый день соревнований
25 марта 2023 18:44

Кубок по самбо в Москве: белоруска Карина Шут завоевала серебро в первый день соревнований

«Настраиваю себя на борьбу за каждый мяч». Соболенко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Майами
25 марта 2023 11:51

«Настраиваю себя на борьбу за каждый мяч». Соболенко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Майами