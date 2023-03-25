Золото и серебро. Белоруски выступили на Всероссийских соревнованиях по велоспорту на шоссе

25 марта в Адыгее стартовали Всероссийские соревнования по велосипедному спорту на шоссе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди женщин на дистанции 100 километров равных не было нашей Анне Терех. Серебро у еще одной представительницы Беларуси Ирины Чуянковой. Всего участие в состязаниях принимают 48 спортсменок. В воскресенье, 26 марта, борьба за медали продолжится.