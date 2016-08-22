Закрытие Олимпиады в Рио: чего ждать от Токио?

Новости Беларуси. Минувшей ночью в Бразилии эффектным шоу завершились ХХХІ Олимпийские игры. Церемония закрытия стартов четырёхлетия состоялась на стадионе «Маракана» в Рио.

16 олимпийских дней, которые подарили болельщикам немало трогательных моментов – уже история. Для наших спортсменов эти игры были не самыми удачными.

В копилке сборной – 9 наград.

Однако пьедесталы, пусть и не так часто, как хотелось бы, белорусам всё-таки покорялись. О двух сторонах медалей сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олимпиада в Рио закольцевалась так же ярко, как и пролетели главные соревновательные недели спортивного четырёхлетия.

Так же, как и на церемонии закрытия, на этих Играх было всё: слезы радости и разочарования, скандалы и сенсации, рекорды и досадные ошибки на глазах у всего мира. И символично, что все эти события разного олимпийского достоинства на финальных фееричных аккордах смывало проливным дождем.

На церемонии закрытия Олимпиады флаг нашей страны был в руках Ивана Тихона – серебряного призера Рио с золотой волей. Для Беларуси нынешние Игры стали отражением обеих сторон спортивной медали. Художественная гимнастика – мы впервые за 12 лет без олимпийских наград.

И рядом – Владислав Гончаров – дебют на Олимпиаде и сразу – золотой полёт на пьедестал.

Медаль высшей пробы на Олимпиаде в Рио стала для нашей сборной единственной. Плюс 4 серебра и 4 бронзы.

К слову, в Лондоне наград у белорусской команды было 12, в Пекине и того больше – 18. Ситуацию отчасти объясняют дисквалификации отдельных наших спортсменов перед Играми. Но всё это теория, на практике же – пусть и не так часто, как хотелось, но мы с гордостью говорили: НАШИ на пьедестале.

Кто-то на Олимпиаде в Бразилии допрыгнул и добежал до своего максимума, кто-то – лишь опробовал ковер или дорожку, нацелившись на продолжение дистанции в Токио. Столица Японии в 2020 примет следующую, ХХХІІ Олимпиаду.

И, судя по выходке… точнее, вылазке премьер-министра Страны восходящего солнца, как минимум креатива на грядущих соревнованиях будет не на одну золотую медаль.

Олимпийский огонь Рио-де-Жанейро погас под импровизированным дождём, унося в историю и победы, и промахи. Но вместе с тем разжигая в атлетах предвкушение Игр-2020, где своё место в спортивном мире одним предстоит отстоять, а другим – выдержать соревнования лучше. И, наверное, прежде всего – с самим собой.