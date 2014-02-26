Хоккеист Овечкин извинился перед болельщиками за выступление сборной России на Олимпиаде

Новости России. Александр Овечкин, нападающий сборной России по хоккею и «Вашингтона» извинился перед болельщиками за выступление национальной российской команды на Олимпийских играх. Напомним, мужская сборная России в матче 1/4 финала Олимпиады-2014 в Сочи проиграла Финляндии со счетом 1:3 и осталась без медалей домашних Игр.

Александр Овечкин, хоккеист (официальному сайту «Вашингтона»):

Я хочу извиниться перед болельщиками, потому что всего лишь раз в жизни бывает возможность представлять свою страну на (домашней) Олимпиаде, но мы не достигли нужного результата, не завоевали никаких медалей. Это моя третья Олимпиада, и мы вновь не добились успеха. Но я должен с этим справиться, должен пройти через это.

Вторые Игры подряд сборная России показывает аналогичный результат: на прошлой зимней Олимпиаде в Ванкувере, команда вылетела на той же стадии после разгрома от хозяев – 3:7. В последний раз сборная России завоевывала олимпийские медали в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, став третьей. В Турине-2006 россияне были четвертыми.

Олимпиада-2014 в Сочи. Чем она запомнится белорусам? Смотрите видео.