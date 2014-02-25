Александр Лукашенко во Дворце Независимости вручил высокие награды белорусским олимпийцам

Новости Беларуси. За них переживали, в них верили, их ждали. 25 февраля в Минске чествовали белорусских олимпийцев, которые за 13 непростых дней в Сочи продемонстрировали небывалую силу духа и стремление к победе. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости. Победителей и призеров сочинской Олимпиады зал встречал стоя. Ведь на главных стартах четырехлетия наши атлеты добились высочайшего успеха, громко заявив и о себе, и о высоком уровне белорусского спорта.

В адрес всех членов Национальной сборной прозвучало немало теплых и проникновенных слов, и в первую очередь от главы государства. Александр Лукашенко поблагодарил белорусских олимпийцев за мужество и целеустремленность. Пожелал победителям с честью и достоинством нести по жизни гордое звание чемпиона, оставаться такими же самоотверженными тружениками и, что очень важно, скромными, искренними и открытыми людьми.

Буквально с корабля на бал попали белорусские олимпийцы. Только 24 февраля в 6 вечера приземлился борт из Сочи в Национальном аэропорту, и вот уже 25 февраля – торжественная церемония во Дворце Независимости. Более 200 гостей собралось здесь, в Большом зале. Но за успехами белорусских спортсменов следила вся страна.

Все эти люди собрались, чтобы приветствовать олимпийцев. Для героев Игр выстлана красная ковровая дорожка. Под звуки президентского оркестра, заметно волнуясь, они входят в Зал торжеств. На груди – олимпийское «золото» и «бронза». Победителей и призеров сочинской Олимпиады Надежду Скардино, Аллу Цупер, Антона Кушнира и Дарью Домрачеву зал встретил стоя.

В этот день и спортсмены, и глава Национального Олимпийского комитета Александр Лукашенко – в парадной форме олимпийцев. Президент говорит о том, как вся Беларусь, затаив дыхание, следила за соревнованиями в Сочи. Такого спортивного успеха страна еще не знала.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наша страна готовилась к нему долгие годы, сделав ставку на спорт как на один из приоритетов социального развития, важнейший источник физического и нравственного здоровья нации. В медальном зачете мы заняли почетное место в десятке лучших стран, обогнав многих традиционных фаворитов. И это заставило весь мир говорить о нашей Беларуси, внесло огромный вклад в укрепление ее авторитета и престижа как спортивного государства, спортивной державы.

Огромное вам спасибо за мужество и целеустремленность. То, что вы сделали, достойно самых высоких наград.

Никакие слова не могут передать те чувства, которые переполняли нас во время выступлений Дарьи Домрачевой. Сила, скорость, выдержка, мужество, меткость, мастерство слились в триумф великой спортсменки. Триумф, которого не знает до сих пор планет. Завоевав золотые медали на одной Олимпиаде, три золотые медали, ты, Даша, стала легендой мирового спорта, и твой спортивный гражданский подвиг удостоен высочайшего звания – звания Героя Беларуси. А у нас их совсем не много.

Что там говорить. С замиранием сердца мы смотрели соревнования лыжных акробатов. Сложнейшая спортивная дисциплина, где просто нет права на ошибку. Даже сложнее, чем в биатлоне. Недавно мой друг и коллега говорил о том, что кто не рискует, тот не пьет шампанского. Вот уж действительно. Дети Козеко (и одна, и второй,) рискнули, напрочь убив своих соперников. А позади ведь легендарные государства, где фристайл, акробатика на высочайшем уровне развития. Такие империи как Канада, Соединенные Штаты Америки, Китайская Народная Республика, Австралия и другие. И они победили. И не только потому, что они рискнули в нужный момент, сделав невероятное. Они победили потому, что они трудились, они верили в свой успех и, самое главное, они хотели победить.

Поэтому у медалей, добытых фристайлистами Аллой Цупер и Антоном Кушниром, особая ценность. Ваши уникальные по красоте и сложности прыжки, ваши победы навсегда войдут в историю не только белорусского, но и мирового спорта.

Мать успеха – вера, а отец – труд. Эту поговорку в полной мере можно адресовать нашему бронзовому олимпийскому призеру Надежде Скардино. Ты, Надя, не отступала перед трудностями, я это видел, а, стиснув зубы, собрав нервы в кулак, упорно и настойчиво шла вперед. И завоевала медаль, еще раз подтвердив достоинства белорусской школы, скажем скромно, женского пока биатлона.

Как никто олимпийцев поддерживали родные и близкие. Но за нынешними чемпионами стоит целая команда. Тренеры, врачи, сервисмены – работали профессионалы. Каждый сделал свой вклад в победу.

Александр Лукашенко:

Сегодня орденами, медалями и почетными звания будут отмечены тренеры национальных команд по фристайлу, биатлону, другие специалисты, которые своим талантом и трудом помогали ковать олимпийские победы. Особую благодарность заслужил главный тренер национальной команды по фристайлу Николай Козеко, который воспитал целую плеяду чемпионов.

В этот час торжества нужно вспомнить и поблагодарить родителей и тренеров – первых наставников олимпийцев. Без вашей любви к детям, без веры в их талант не было бы нынешних блестящих результатов чемпионов. Их победы – это и ваши победы, которыми вы можете по праву гордиться. Самых добрых слов заслуживают сервисмены, врачи, административная группа – все, кто с полной отдачей помогал нашим спортсменам. Ваш весомый вклад в подготовку победителей и призеров Олимпиады невозможно переоценить. Спасибо всем, кто внес свой вклад в спортивный успех Беларуси.

Да, действительно, результаты дают не только повод для радости, но и серьезную пищу для размышлений. Далеко не все члены белоруской сборной выступили так, как мы от них ожидали. Где-то были объективные причины, где-то сами спортсмены и тренеры не слишком напрягались, чтобы проявить себя в полную силу и оправдать надежды нашего народа. Нужно спокойно, принципиально разобраться в причинах успехов и неудач, извлечь из нынешнего бесценного опыта уроки на будущее. Прежде всего это касается наших хоккеистов.

Александр Лукашенко вручил спортсменам государственные награды. Из рук президента трехкратная олимпийская чемпионка биатлонистка Дарья Домрачева получила звезду Героя Беларуси. Орденов Отечества третьей степени удостоены Антон Кушнир, Алла Цупер и Надежда Скардино. Особую благодарность заслужил главный тренер национальной команды по фристайлу Николай Козеко, который воспитал целую плеяду чемпионов. Ему президент вручил Орден Отечества 1 степени.

Впереди у награжденных, заметил белорусский лидер, испытание. Только теперь – славой и успехом.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

Получить звание Героя Беларуси сегодня, в мирное время, для меня это особенно почетно. И почетно тем, что, удостоившись этого звания, я достойно продолжаю традиции предыдущих поколений – поколений наших дедушек, поколений наших бабушек, которые, несмотря ни на что, отдавали свое здоровье, отдавали свои жизни для того, чтобы защитить честь и жизнь нашей страны. И хочется обратиться ко всем белорусам, ко всем жителям нашей страны, к той самой ценности, самому дорогому полезному ископаемому, которым мы обладаем: давайте развивать свои таланты и тем самым прославлять свою родную страну, прославлять свое имя и имя нашей родной Беларуси.

Это фото с главой белорусского НОКа останется спортсменам на память о торжественном и одновременно трогательном моменте. Николай Козеко таким приемом на родине был тронут до слез.

Николай Козеко, полный кавалер Ордена Отечества, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

Успех в таком большом деле, как современный спорт, не приходит в одночасье. Это большой труд. Начиная с момента становления нашей страны и, конечно же, с момента, когда был избран первый Президент, его частые решения, который подвергались критике. А я бы сказал критиканству о том, что такие большие усилия, такие большие финансовые затраты вкладываются в развитие спорта. Строятся спортивные дворцы, реконструируются старые сооружения. Вот оно сейчас и дает плоды. А сколько лет прошло?

Вот, мы сейчас все вместе радуемся. И я честно говорю, я, откровенно, был восхищен, как вчера встречали. Это такое чувство, не представляете, так кого-то встречать и радоваться за других! Это было приятно. Но когда встречают тебя и так высоко оценивают твой труд, это большого стоит. И сейчас я думаю, что нет повода у критиканов говорить, что спорт и вложения в спорт не оправдались. Я не знаю. Я счастлив, что я реализовался. Спасибо большое.

Чувство гордости звучало и в поздравлении от ведущей солистки Национальной оперы Оксаны Волковой. Победы на Олимпиаде – настоящее искусство. И уж точно прославляют в мире каждого, живущего в Беларуси.

Оксана Волкова, ведущий мастер сцены Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Я сейчас, послушав замечательного вашего тренера, сама очень растрогалась. Спасибо вам огромное за ваш труд, за ваше умение в нужный момент собраться, пойти на риск.

Наши фристайлисты – это вообще герои такие. Я сидела у телевизора, меня просто разрывало от восхищения, от какого преклонения перед этой смелостью, перед этим риском. В последний момент люди собрались и показали все. Я вам очень благодарна. От всей творческой интеллигенции, от всего нашего белорусского народа. Ваши имена теперь знают в каждой семье.

Поздравили олимпийцев и будущие чемпионы. Возможно, именно эти мальчики и девочки вскоре поднимутся на спортивный пьедестал под развевающимся белорусским флагом. Национальный символ, который пронесли олимпийцы перед всем миром через арену стадиона «Фишт», Дарья Домрачева передала президенту. А Александр Лукашенко в свою очередь отдал полотно в руки маленьких спортсменов-фристайлистов. Флаг займет свое почетное место в Музее олимпийской славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После каждого победного финиша над Сочи звучал белорусский гимн. Его слова помнит каждый олимпиец.

На этом официальная церемония завершилась, но расходиться не спешили. Каждый старался пожать руку чемпиону.

Антон Кушнир, олимпийский чемпион по фристайлу:

Что дальше? Заниматься работой. Есть еще непокоренные вершины. Я горжусь, что удалось победить на Олимпийских играх с олимпийским рекордом и сделать это для нашей страны.

Алла Цупер, олимпийская чемпионка по фристайлу:

Медаль, конечно, мне далась с большим трудом, потому что я шла к этой медали 22 года. И, наконец-то, это свершилось. Конечно же, это благодаря тренерскому коллективу, всем, кто с нами работал, нашим докторам, моим родственникам, друзьям, которые шли со мной, которые помогали мне.

Надежда Скардино, бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону:

У меня еще будут три этапа Кубка мира. 6 числа начинается в Словении. Я надеюсь, что будет пару дней, когда мы отдохнем и с новыми силами поедем дальше завоевывать награды.

На торжестве присутствовала олимпийская сборная нынешних Игр в Сочи. Здесь те, кто не раз поднимался на спортивный пьедестал и точно знает, чего стоит победа. А также те, кто всей душой болел за наших перед экранами телевизоров.

Наталья Цилинская, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, восьмикратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах по велоспорту на треке (2004):

Когда просто человек становится олимпийским чемпионов, это здорово. Но когда это становятся свои, когда ты видишь, когда ты понимаешь, что ты их знаешь, когда они одной крови с тобой – это настолько, как будто ты там вместе с ними стоишь. Я счастлива за наших ребят, за нашу страну, потому что это прорыв. И я думаю, что мы подняли себе планку и мы будем теперь ей соответствовать. Именно такой.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Это как в музыке. Аккорд не может звучать. Есть основные звуки. На сегодняшний день кто-то вышел по мелодике, так пошло, что завоевал кто-то другой «золото». Но есть фундаментальные звуки, которые держат эту опору. Они друг поддерживали, они друг другу помогали, они болели друг за друга.

Светлана Парамыгина, серебряный призер Олимпийских игр в Лиллехаммере по биатлону (1994):

Для каждого времени – свои герои. И прямо скажем, что спортсмены, особенно такие яркие, обаятельные, как наши чемпионы, они легко вписываются в образ героев. Их не надо тащить куда-то ввысь. Они сами вспрыгивают пьедестал.

Фристайлистка Анна Гуськова пока покорила только Европу, но скоро и о ней заговорит весь мир. Ровняется на победителей.

Анна Гуськова, призер юниорского чемпионата мира по фристайлу, участница Олимпийских игр в Сочи (2014):

Я стремлюсь за ними и в дальнейшем я тоже хочу выиграть Олимпийские игры. Они дали нам стимул. Боевой дух должен быть, ты должен верить в себя, ты должен побеждать не кого-либо, ты должен победить в первую очередь себя.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Я думаю, что сотни тысяч наших молодых граждан республики будут стремиться заниматься спортом. Это хороший пример для родителей, для подрастающего поколения. Вы видите, сколько объектов много было построено.

Рядом со спортсменами – артисты, журналисты, руководители органов госуправления. Болели за наших! Среди гостей – герои Беларуси Петр Мариев и Василий Ревяко.

Павел Мариев, Герой Беларуси, директор Научно-технического центра «Карьерная техника» ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси»:

На имидж страны как раз вот этот подвиг, о котором сегодня идет речь, сыграл очень большую и важную роль. Поэтому сегодняшнее награждение, сегодняшний герой особенный, который принес к копилку имиджа нашей страны самую весомую долю.

Василий Ревяко, Герой Беларуси, член Совета Республики Национального собрания республики Беларусь:

Такая, по большому счету, маленькая страна с небольшим населением имеет такие громадные успехи в плане спорта. Это говорит о том, что в стране созданы все условия для самореализации любого человека, в том числе людей, которые занимаются спортом.

Сергей Долидович справился с «королевской дистанцией». Достойно выступил в лыжной гонке, но стал только пятым в Сочи. Это была его 6 Олимпиада. Рекорд!

Сергей Долидович, победитель этапа Кубка мира по лыжным гонкам, участник Олимпийских игр в Сочи (2014):

Свою жизнь я уже меряю олимпийским циклами, то есть получается шесть Олимпиад, по четыре года – 25 лет. Наверное, в памяти они у меня так и отложатся. Буду вспоминать, что было до одной Олимпиады, до второй.

Наши пять золотых медалей страну на новый уровень известности во всем мире вознесли.

Самая успешная Олимпиада независимой страны уже стала историей. Победы Домрачевой, Скардино, Цупер и Кушнира надолго останутся примером для тех, кто только начинает свой путь в большой спорт.