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Татьяна Холодович выиграла золото «Бриллиантовой лиги» в Лондоне

20 июля 2019 18:06
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Новости Беларуси. Татьяна Холодович – победительница 10-го этапа легкоатлетической Бриллиантовой лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соревнованиях по метанию копья наша спортсменка сумела обойти австралийку Кейси-Ли Барбер и немку Кристин Хуссонг. В лучшей попытке Холодович отправила снаряд на 66 метров и 10 сантиметров.

Татьяна Холодович выиграла золото «Бриллиантовой лиги» в Лондоне-1

Также в Лондоне в беге на 100 метров с барьерами выступала Эльвира Герман, которая неделю назад установила рекорд Молодежного чемпионата Европы. 20 июля в квалификационном забеге Герман финишировала пятой, однако вышла в финал, где показала седьмой результат, отстав от победителя на 0,23 секунды.

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Татьяна Холодович выиграла золото «Бриллиантовой лиги» в Лондоне-4

Дарья Борисевич в беге на 1500 метров финишировала десятой.

# Легкая атлетика # Татьяна Холодович # Эльвира Герман # Дарья Борисевич # Фотофакт

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