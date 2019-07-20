Татьяна Холодович выиграла золото «Бриллиантовой лиги» в Лондоне

В соревнованиях по метанию копья наша спортсменка сумела обойти австралийку Кейси-Ли Барбер и немку Кристин Хуссонг. В лучшей попытке Холодович отправила снаряд на 66 метров и 10 сантиметров.

Также в Лондоне в беге на 100 метров с барьерами выступала Эльвира Герман, которая неделю назад установила рекорд Молодежного чемпионата Европы. 20 июля в квалификационном забеге Герман финишировала пятой, однако вышла в финал, где показала седьмой результат, отстав от победителя на 0,23 секунды.

Эльвира Герман о золоте молодёжного ЧЕ-2019: в финальном забеге полька поджимала меня, заставила показать такой результат