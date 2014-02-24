Домрачева, Цупер, Кушнир, Скардино вернулись из Сочи! Белорусских олимпийцев торжественно встретили в Минске

Новости Беларуси. Еще накануне Минск окутал плотный туман. Были задержаны несколько рейсов. Сегодня тоже - аэропорт в дымке. Но сделали все, чтобы борт с белорусскими олимпийцами без проблем приземлился. Кстати, именно на этой Олимпиаде все звезды сложились в пользу белорусов вопреки погоде.

С обеда в аэропорту — настоящий ажиотаж. Здесь те, кто держал кулачки во время соревнований и следил за каждым выступлением белорусских спортсменов. Родственники олимпийцев и просто болельщики. Настоящие спортивные фанаты готовясь к встрече, разрисовывают лица в цвета национального флага.

Болельщики:

Домрачева Даша - чемпионка наша!

Мы приехали из разных городов. Мы нашлись в социальной сети, мы вместе болели, мы вместе в Минске встречались несколько раз, гонки просматривали! Это было просто потрясающее! Потрясающее чувство внутри. Мы все счастливы и просто не могли пропустить этот день.

Ее победы вдохновляют всех людей. Для нее пишут песни, стихи!

Люди детей называют именем Дарья! Дарья - самое популярное имя в этом году. В этом месяце так точно!

В последние дни вся страна готовилась чествовать олимпийцев. Глядя на расцвеченные флагами и плакатами улицы, сразу становится понятно — победителей ждут домой! Александр Лукашенко поручил организовать все на высшем уровне и выслал за олимпийцами и тренерами в Сочи борт номер один.

Эта встреча с особыми почестями - у трапа красная дорожка и рота почетного караула

Как никто болели за спортсменов их близкие. В правительственном секторе собрались родственники и члены семьи олимпийцев. Последние минуты ожидания растянулись - время прилета постоянно откладывалось.

Родственники:

Это победа всей нашей Беларуси. Я в восторге от того, что происходит! На сколько поддерживают все люди в Беларуси!

Тортик для папы. Хотим поздравить его с большим успехом - успехом всего нашего спорта, нашего народа.

Одной из самых первых из Питера в Минск прибыла мама бронзового призера Олимпиады Надежды Скардино. Она рассказала, что в их семье принято к знаменательным событиям печь торт. Кстати, семья у Надежды большая - 4 сестры и 2 брата.

Наталья Кибер, мама Надежды Скардино:

Радовались, конечно, всем городом. Мы живем в таком маленьком городке, только узнали, что третье место - это невозможно: соседи звонили в квартиру, телефон разрывался, компьютер тоже! Это была просто какофония. И ликование, естественно. Прыгали, кричали, стучали! (Что скажете дочери, как только встретите ее?) Молодчинка, конечно! Она к этому стремилась всю свою жизнь!

По итогам сочинской Олимпиады небольшая Беларусь, которая послала на соревнование всего три десятка спортсменов, смогла занять 8 место в медальном зачете. 5 золотых медалей и 1 бронза. Позади остались Китай, Франция, Финляндия, Австрия.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Самые успешные зимние Олимпийские игры, которые были в истории суверенной Беларуси. Я думаю, что для нашей страны это достойный, гордый результат. Большие усилия были приложены, конечно, прежде всего нашими спортсменами, тренерским корпусом, Национальным олимпийским комитетом, Министерством спорта. На уровне Правительства решались все вопросы.

Было заметно, что сами спортсмены не ожидали такого приема. Несмотря на утомительный перелет, все они уставшие и слегка ошарашенные, но заметно счастливые. Их путь к победе был непростым. Легко медали не даются.

Дарья Домрачева — настоящий герой Беларуси. Именно это звание после трехкратной победы на Олимпийских играх ей присвоил глава государства.

Алла Цупер шла к этой победе почти 20 лет. Второе дыхание открылось у спортсменки после рождения дочери, которой сейчас полтора года.

Только на третьей своей олимпиаде Антон Кушнир допрыгнул до победы.

Антон Кушнир, олимпийский чемпион:

Очень парадно, очень красочно, все ярко и неожидано бурно!

В правительственном секторе предусмотрели небольшое общение с героями Олимпиады.

Время ограничено, но для несколько слов нашлось у каждого.

Дарья Домрачева, олимпийская чемпионка:

В начале подготовки к этому сезону у меня было хорошее предчувствие, что все должно получиться, что главный старт сезона должен быть на позитивной ноте.

Алла Цупер, олимпийская чемпионка:

За нас очень хорошо болели. Было слышно, как на трибунах зрители кричат: веред Беларусь, молодцы!

Надежда Скардино, призер Олимпийских игр-2014:

Когда мы бежали гонки, у меня было ощущение, как будто стоят на протяжении всей трассы только белорусы. Хотя многие стояли и с российским флагами. Но поддерживали всех, болели за всех.

Спортсменов и тренеров зажали в плотное кольцо родственники и фанаты. Многие пришли с букетами для олимпийцев. На этой олимпиаде белорусы подмели все золото в лыжной акробатике — шутила пресса на играх. К победе спортсменов вел мастер своего дела и главный тренер сборной по фристайлу Беларуси Николай Козеко.

Николай Козеко, главного тренера сборной Беларуси по фристайлу:

Беларусь богата на таланты. Пускай приходят - всех будем растить!

На выходе их аэропорта примерно полтысячи человек скандировали имена чемпионов - Домрачевой, Цупер, Скаридно, Кушнира.

Для спортсменов предусмотрели специальные автобусы. Они оригинально оформлены - такой в городе не пропустишь! Каждый сможет увидеть, что по главным проспектам страны едут настоящие победители.

Из аэропорта кортеж со спортсменами направился к монументу Победы в Минске. Победителям - от победителей. Цветы и венки легли к обелиску от имени белорусских олимпийцев. Память погибших наши спортсмены почтили минутой молчания.

25 февраля в торжественной обстановке белорусских чемпионов будут чествовать уже во Дворце Независимости. Начало церемонии запланировано на 11 часов. Однако и на этом поздравления не закончатся. 26 февраля в Белорусском государственном университете культуры состоится торжественное собрание в честь всех, кто причастен к выдающемуся успеху олимпийской сборной нашей страны.