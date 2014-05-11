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ЧМ по хоккею в Минске. Болельщики чемпионата 10, 11 мая (фоторепортаж)

11 мая 2014 21:34
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Новости Беларуси. Выходные выдались яркими в прямом смысле этого слова: в глазах пестрило от грима и одежды болельщиков. Но именно они так оживляют Минск и заполняют его праздничным настроением.

Особенно минчанам запомнятся неугомонные и очень многочисленные фанаты из Латвии, а также самые преданные своей команде норвежцы. Последние, кстати, принесли на игру огромнейший флаг и, заходя на арену, несли его не отпуская даже на пунктах контроля на входе. При этом скандинавские мужчины еще и хором пели норвежские песни.

Фото норвежцев и других болельщиков смотрите ниже!

# Чемпионат мира по хоккею # Фотофакт # США # Швейцария # Латвия # Финляндия # Норвегия # Швеция # Болельщики # Ирина Гордиенко

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