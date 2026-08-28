Новости по тегу #Норвегия

В последние годы монарх болел. Он был доставлен в больницу Осло, где диагностировали тяжелую инфекцию крови.
Президент пожелал всем норвежцам прочного мира, солидарности и процветания.
На взлетно-посадочной полосе из-за проседания почвы появились трещины, а заграждения, как выяснилось, не мешают диким животным проникать на территорию базы.
Александр Лукашенко поздравил народ Норвегии с Днем Конституции.
Министерство обороны Норвегии получило более 200 жалоб от жителей за тот разгром, который устроили еще год назад военные во время крупных международных маневров «Северный ответ».
Решение принято из-за повышения уровня террористической угрозы.
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