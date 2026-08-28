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Новости по тегу #Норвегия

Король Норвегии Харальд V умер на 90-м году жизни
28 августа 2026 10:47

Король Норвегии Харальд V умер на 90-м году жизни

Лукашенко отметил большой потенциал для возобновления взаимодействия Беларуси и Норвегии
17 мая 2026 07:33

Лукашенко отметил большой потенциал для возобновления взаимодействия Беларуси и Норвегии

В Норвегии закрыли авиабазу НАТО из-за проблем с обслуживанием
04 декабря 2025 07:04

В Норвегии закрыли авиабазу НАТО из-за проблем с обслуживанием

Лукашенко: Беларусь готова возобновить сотрудничество с Норвегией
17 мая 2025 07:45

Лукашенко: Беларусь готова возобновить сотрудничество с Норвегией

Жители Норвегии пожаловались на ущерб от учений Альянса
12 февраля 2025 13:37

Жители Норвегии пожаловались на ущерб от учений Альянса

Норвегия вводит пограничный контроль со странами Западной Европы
14 октября 2024 19:39

Норвегия вводит пограничный контроль со странами Западной Европы

Чемпионат мира по хоккею в Минске. Сборные Норвегии, Дании и Словакии улетели на родину
21 мая 2014 17:59

Чемпионат мира по хоккею в Минске. Сборные Норвегии, Дании и Словакии улетели на родину

3:2. Канада-Норвегия 20 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции
20 мая 2014 12:18

3:2. Канада-Норвегия 20 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

«Мы тоже едим много картофеля, но на этом все сходства заканчиваются»: Норвежский взгляд на Минск
16 мая 2014 17:00

«Мы тоже едим много картофеля, но на этом все сходства заканчиваются»: Норвежский взгляд на Минск

ЧМ-2014. Почему по городу ходят вратари в амуниции? Обзор соцсетей
15 мая 2014 08:25

ЧМ-2014. Почему по городу ходят вратари в амуниции? Обзор соцсетей

Норвежец о ЧМ и Минске: Мне здесь нравится просто все!
14 мая 2014 08:10

Норвежец о ЧМ и Минске: Мне здесь нравится просто все!

ЧМ по хоккею в Минске. Болельщики чемпионата 10, 11 мая (фоторепортаж)
11 мая 2014 21:34

ЧМ по хоккею в Минске. Болельщики чемпионата 10, 11 мая (фоторепортаж)