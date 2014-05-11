Чемпионат мира по хоккею в цифрах: сколько продают в час белорусского пива?

Новости Беларуси. 9 мая, первый игровой день, состоялись 4 встречи. Главной сенсацией специалисты называют то, что французы победили канадских хоккеистов — действующих олимпийских чемпионов. (Канада - Франция - 2:3) Кстати, с таким же счётом чехи в этот день обыграли словаков (Чехия - Словакия - 3:2).

«Красная машина» — так неформально называют сборную России – хорошо прокатилась по швейцарским хоккеистам (Россия - Швейцария - 5:0). А вот белорусская сборная проиграла американской (Беларусь - США - 1:6). Это была первая игра наших хоккеистов на чемпионате. Будем верить в наших «зубров».

«Зубры» — так неофициально называют белорусскую сборную в спортивном мире. Зубр же стал талисманом чемпионата, который мы принимаем. Иностранных хоккеистов впечатляет.

Никлас Йенсен, нападающий сборной Дании по хоккею:

Это такой большой, который стоит рядом с дорогами? О, да, он повсюду. Он на самом деле забавный и классный!

Цифра 7

25 игроков в составе нашей сборной. Но номера, которые им присваивают, точнее, которые выбирают сами игроки, варьируются не строго от 1 до 25. Могут быть любыми. И, как показал анализ цифр, наиболее популярна у наших хоккеистов семёрка. Непосредственно 7 номер носит защитник Владимир Денисов.

И ещё одна семёрка. 7 матчей в рамках предварительного раунда проводит наша сборная. И только две встречи успели состояться на этой неделе. Так что пожелаем белорусским хоккеистам удачи в предстоящих битвах!

Число 10

10 мая более десятка команд сражались на ледовых аренах. И в каждом матче можно найти что-то интересное – либо связанное с числом 10, либо разные рекорды команд и отдельно взятых игроков.

Сборная Германии — 10 номер в мировом рейтинге обыграла команду Казахстана. Но первый гол на 10 минуте матча забили казахстанские хоккеисты. Отметим, что сборная Казахстана установила своеобразный рекорд на этом турнире – у неё самый возрастной состав — в среднем 30 лет.

Итальянцы и норвежцы скрестили клюшки (Норвегия-Италия -3:0). Полагаю, симпатии белорусских болельщиков тут были, скорее, на стороне скандинавской сборной – ворота которой так успешно защищал Ларс Хауген, выступающий и за минское «Динамо». Ему к Беларуси не привыкать — видеоролик на сайте клуба свидетельствует – норвежец уже и по-русски говорит.

Команда Швеции, действующий чемпион мира, встречалась со сборной Дании (Дания-Швеция – 0:3) Результат ожидаемый – сухая спортивная статистика свидетельствует о большой разнице в уровнях этих скандинавских команд. За последние 10 лет датчане лишь однажды вышли в четвертьфинал — в 2010 году. И это лучший результат за всю историю датского хоккея. А шведы на звание чемпиона в этом году претендуют уже в 10 раз.

За десяток минут до финальной сирены решился исход встречи между командами Латвии и Финляндии – латыши забили решающий гол (Латвия – Финляндия - 3:2) Сборные Канады и Словакии тоже вступили в субботу в бой. Неравный (Канада - Словакия - 4:1). Североамериканская команда – одна из рекордсменов по количеству чемпионских титулов в истории – они у неё измеряются десятками. А у словацкой команды – более десятка игроков в 2014 году впервые попали на чемпионат. Зато сборная одна из самых молодых - средний возраст игроков — около 26 лет. А ещё у них очень искренние и восторженные болельщики.

США и Швейцария – бронзовый и серебряный призёры прошлого чемпионата, и на сей раз бились упорно. (США – Швейцария - 3:2). А защитник сборной Швейцарии Матиас Зегер установил рекорд в истории чемпионатов мира по хоккею – нынешний стал для него 16. Такого послужного списка нет больше ни у кого в мире!

Число 60

Сколько к нам приехало болельщиков – подсчитать пока сложно. Известно, что из 60 стран – от Азии до Африки.

Число 4 000

В одной лишь Студенческой деревне разместились около 4 тысяч болельщиков. После переживаний на матчах силы восстанавливают в зонах гостеприимства. Их три – и одновременно отдохнуть в них могут около 4 000 человек.

По вкусу пришлось и белорусское пиво. Можно предположить, сколько его выпивают в день. Только в этой палатке его продают предположительно около 400 литров. Или можно посчитать так – если болельщики займут все столики и выпьют по бокалу пива – полчаса на это придётся примерно, то, выходит, как минимум 4 тысячи литров в час продают.

Цифра 0

0 сигарет выкурено на чемпионате – он объявлен зоной свободной от табака. Курить нельзя в местах, где проводят соревнования, где живут болельщики. И даже в зонах гостеприимства послаблений нет.

Болельщики:

Мы не курим! Мы болеем! В нашу сборную мы верим! Мы желаем перед матчем нашим игрокам удачи!