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Новости по тегу #Швеция

Швеция направит в Польшу около 100 военных
06 октября 2026 14:10

Швеция направит в Польшу около 100 военных

Вооруженный преступник напал на детей в школе Швеции – двое в тяжелом состоянии
21 августа 2026 20:00

Вооруженный преступник напал на детей в школе Швеции – двое в тяжелом состоянии

В Швеции будут лишать иммигрантов ВНЖ за плохое поведение
17 июня 2026 06:49

В Швеции будут лишать иммигрантов ВНЖ за плохое поведение

ЧП в Швеции: более 20 школ закрыты из-за угрозы нападения
22 апреля 2026 13:50

ЧП в Швеции: более 20 школ закрыты из-за угрозы нападения

В Швеции введут запрет на использование мобильных телефонов в школах
29 января 2026 05:45

В Швеции введут запрет на использование мобильных телефонов в школах

Литва закупит у Швеции крупную партию противотанковых боеприпасов
24 декабря 2025 08:36

Литва закупит у Швеции крупную партию противотанковых боеприпасов

Швеция и Польша проводят совместные военные учения
26 сентября 2025 06:59

Швеция и Польша проводят совместные военные учения

В Швеции зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости
14 апреля 2025 07:30

В Швеции зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости

В Швеции проходят масштабные военные учения
18 февраля 2025 07:38

В Швеции проходят масштабные военные учения

Число погибших после стрельбы в образовательном центре в Швеции возросло до 11
05 февраля 2025 08:00

Число погибших после стрельбы в образовательном центре в Швеции возросло до 11

10 человек погибли в результате стрельбы в шведском городе Эребру
05 февраля 2025 06:43

10 человек погибли в результате стрельбы в шведском городе Эребру

В Швеции убили организатора акции с сожжением Корана
30 января 2025 15:09

В Швеции убили организатора акции с сожжением Корана