Новости по тегу #Швеция

Ранее Стокгольм анонсировал еще одну меру поддержки — на двухмесячный срок в Польшу будут переброшены истребители Gripen.
Подозреваемым оказался бывший учащийся этого заведения, который страдает психическим расстройством.
Конкретные критерии в законе не прописаны, но правительство относит к неприемлемому поведению – долги, неуплату налогов, преступления и связи с экстремистами.
Более 20 учебных заведений получили сообщения от неизвестного, который угрожал устроить в них массовую стрельбу.
Мера направлена на улучшение качества обучения и защиту психического здоровья детей.
Это сделка опустошит бюджет страны на 156 миллионов евро.
Большим полигоном стал шведский остров Готланд, который играет ключевую роль в контроле над Балтийским морем.
При этом население продолжает расти из-за массовой миграции.
Задействованы более двух тысяч человек – военнослужащие, полицейские и даже таможенные службы.
Многие находятся в критическом состоянии, поэтому не исключено, что число погибших может возрасти.
Этот инцидент стал самым смертоносным в истории Швеции за последние годы.
Сальван Момика, организатор акций сожжения Корана, был убит в Швеции, сообщает SVT.
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