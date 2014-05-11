Россия – Финляндия. После столкновения с Вадимом Шипачевым нападающий сборной Финляндии покинул площадку на носилках (фото)

Новости Беларуси. В эти минуты на «Минск-Арене» в рамках чемпионата мира по хоккею проходит матч между сборными России и Финляндии. За 18,5 минут до окончания второго периода российский нападающий Вадим Шипачев применил силовой прием (толчок плечом в грудь) против противника – также форварда – финна Пекка Йормакка.

В результате последний выронил клюшку и рухнул на лед, однако без помощи медиков так и не смог подняться. В итоге бригада скорой помощи на передвижных носилках увезла хоккеиста за пределы площадки.

Дальнейшая судьба игрока станет известна после медицинского обследования.

К слову, главный арбитр встречи нарушение правил со стороны Шипачева не зафиксировал, передает с места событий корреспондент ctv.by Дмитрий Руто.

Обновлено 12.05.2014

У финского нападающего диагностировано сотрясение мозга. Форвард получил травму в матче с Россией. Игра прошла накануне на льду Минск-Арены. Игру финский нападающий покинул после силового приёма форварда российской дружины Вадима Шипачёва.

После падения Пекка находился без сознания в течение 4 минут. В инциденте судьи нарушения не усмотрели.

Ситуация будет рассмотрена на заседании дисциплинарной комиссии Международной федерации хоккея.

Форвард финской сборной был госпитализирован в минскую больницу скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Вчера был госпитализирован хоккеист сборной Финляндии. На уровне приемного отделения он был обследован, сразу помещен под наблюдение в отделение. Сегодня утром пациент был выписан в удовлетворительном состоянии. С начала чемпионата за эти три дня к нам было доставлено четверо хоккеистов из различных сборных, которым была оказана помощь, соответственная полученным травмам.