Новости по тегу #Латвия

Власти Латвии продолжают придерживаться откровенно недружественной политики в отношении нашей страны.
Аграрное ведомство страны намерено оставить лишь 94 тысячи молочных коров вместо прежних 120 тысяч.
Эксперты объясняют подорожание квадратных метров высокой стоимостью строительства, нехваткой новых объектов и стабильным спросом.
По данным экзитполов, партия «Объединенный список» действующего премьера Андриса Кулбергса формально лидирует. Но радоваться рано.
За 100 депутатских мандатов борются кандидаты из 14 партийных списков. Действующая правящая коалиция, по данным опросов, маловероятно что сохранит власть в нынешнем виде.
Сотни человек собрались в Риге у здания правительства. Так медработники пытаются обратить внимание властей на бедственное положение отрасли
По прогнозам Минфина, при сохранении нынешней политики нехватка средств будет стабильно превышать допустимый уровень и к 2030 году может достичь полутора миллиардов евро.
Помимо пилотов, туда прибыли несколько десятков техников и военнослужащих.
В приграничных районах подразделения инженерных войск Вооруженных сил Латвии приступили к окончательной установке противотанковых заграждений.
Подобные факты в ходе проверки вскрыл комитет Госконтроля балтийской республики.
В Латвии почти 30% семей живут на сумму менее тысячи евро в месяц, еще треть – на 1-2 тысячи евро.
Громкие сентябрьские заявления Польши и Прибалтики о защите восточного фланга НАТО обернулись созданием «диванных войск».
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