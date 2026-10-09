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Новости по тегу #Латвия

В Латвии местным депутатам запретили выезжать в Беларусь
09 октября 2026 13:39

В Латвии местным депутатам запретили выезжать в Беларусь

Латвия сокращает поголовье коров ради «зеленой» повестки ЕС
08 октября 2026 06:44

Латвия сокращает поголовье коров ради «зеленой» повестки ЕС

В Латвии во втором квартале 2026-го жилье подорожало более чем на 10%
05 октября 2026 10:49

В Латвии во втором квартале 2026-го жилье подорожало более чем на 10%

Явка на выборах в 15-й Сейм оказалась самой низкой в современной истории Латвии
04 октября 2026 08:09

Явка на выборах в 15-й Сейм оказалась самой низкой в современной истории Латвии

В Латвии проходят парламентские выборы
03 октября 2026 11:11

В Латвии проходят парламентские выборы

Массовая акция протеста медработников прошла в Латвии
30 сентября 2026 09:34

Массовая акция протеста медработников прошла в Латвии

Следующему правительству Латвии предстоит найти около 450 млн евро для покрытия дефицита бюджета
28 сентября 2026 07:05

Следующему правительству Латвии предстоит найти около 450 млн евро для покрытия дефицита бюджета

В Латвию прибыла группа истребителей из Германии
25 сентября 2026 08:16

В Латвию прибыла группа истребителей из Германии

Латвия приступила к активной фазе строительства укреплений на границе с Беларусью
24 сентября 2026 14:03

Латвия приступила к активной фазе строительства укреплений на границе с Беларусью

В Латвии детям в регионах недоступно большинство медуслуг
22 сентября 2026 10:58

В Латвии детям в регионах недоступно большинство медуслуг

Около 70% жителей Латвии с трудом покрывают ежедневные расходы
21 сентября 2026 06:49

Около 70% жителей Латвии с трудом покрывают ежедневные расходы

Латвия планирует подключать к защите страны живущих за границей граждан
19 сентября 2026 11:05

Латвия планирует подключать к защите страны живущих за границей граждан