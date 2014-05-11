Михаил Захаров (хоккейный тренер) прокомментировал игру Казахстан-Беларусь и Беларусь-США на ЧМ-2014

Новости Беларуси. Добрый вечер! В прямом эфире СТВ специальный выпуск программы «Горячий лёд». Мы по-прежнему в эпицентре спортивных событий. 11 мая в студии «Арена» будем говорить о втором матче сборной Беларуси на Чемпионате мира. Обсудим поединок с Казахстаном, другие встречи дня, и разберемся, что же будет завтра.

В студии гость - всегда интересно посмотреть, как опытный тренер, который становится болельщиком, смотрит на Чемпионат - Михаил Михайлович Захаров.

Прежде чем начать разговор, вспомним, что сегодня произошло. Соборная Беларуси сегодня сыграла второй матч на домашнем планетарном форуме. Играли против Казахстана. До этого Казахстану на Чемпионатах мира Беларусь ни разу не проигрывала. Сегодняшняя игра не стала исключением.

Этот матч начался предсказуемыми атаками нашей команды. В этих моментах надежен был вратарь гостей Виталий Еремеев. А вот голкипер сборной Беларуси Виталий Коваль в игру толком не вошел. Едва ли не первая острая атака хоккеистов Казахстана увенчалась взятием наших ворот. Счет классным кистевым броском открыл Андрей Гаврилин. Нащупать свою игру нашим хоккеистам удалось лишь во втором периоде. В его начале большинство реализовал Андрей Степанов. А в середине матча буллитный выход организовал Николай Стасенко. Он, несмотря на то, что защитник реализовал этот момент безукоризненно. Вначале заключительной трети болельщики вздохнули свободнее. Сергей Костицын увеличил преимущество нашей команды до двух шайб. В концовке итог подвел Алексей Калюжный. Капитан поразил уже пустые ворота. 4:1 - первая победа сборной Беларуси на этом чемпионате мира.

Корреспонденты программы «Горячий лёд» на СТВ после матча поговорили с Евгением Ковыршиным.

Евгений Ковыршин, нападающий сборной Беларуси:

После игры с американцами немножко с опаской. Все-таки немножко давил результат предыдущей игры. Поэтому немножко осторожно выходили. Потом успокоились, начали играть в свой хоккей. Здорово сыграли. Хорошо начали матч, я думаю, победили заслуженно. Всем болельщикам спасибо, приходите болеть за нас!

Михаил Михайлович, вы видели матч своими глазами с Арены. Что можете сказать по нему? Наши прибавили, это был более хороший матч, или все-таки сборная США и Казахстана просто не сопоставимы по классу - выиграли и выиграли?

Михаил Захаров, главный тренер хоккейной команды «Юность-Минск»:

Скорее всего второе. И не скорее всего, а так и есть. Сборная США на много сильнее сборной Казахстана. Если сравнить тот матч и этот, сегодня наши ребята очень хорошо играли как в обороне, так и в атаке. Сегодня сборная Казахстана по сути не могла ни одного момента создать. Это не тот матч, когда можно говорить, что мы сыграли хорошо. Все-таки лучший матч мы должны провести завтра. Он будет ключевым. Если мы выиграем завтра у сборной Швейцарии, значит мы будем бороться за попадание в восьмерку.

Завтра матч со сборной Швейцарии. Можно ли сказать, что сегодня закончился дебютный отрезок? Вы играли на Чемпионате мира в качестве тренера. Дебютным считается отрезок до какого времени? Когда команда должна полностью вкатиться в игру?

Михаил Захаров:

Сегодня вот этот и был матч. Сегодня играли неплохо все ребята. Я думаю, первый матч все-таки, чемпионат мира домашний, столько зрителей, столько много разговоров было - немножко даже ребята могут и перегореть.

Ваши ожидания оправдались? Может удивило вас что-нибудь в этих двух матчах?

Михаил Захаров:

Удивило. Удивило, что такое было крупное поражение. Честно говоря, я не думал, что наши ребята так много пропустят в этом матче. Честно говоря, немножко удивлен был. Но ребята, я знаю, с многими разговаривал хоккеистами, очень переживали. И мне сегодня очень понравились наши ребята - нападающие, защитники, вратарь.

В плане самоотдачи - да. Видно сразу, с первых минут. Давайте посмотрим: сегодня сыграно еще три матча. В нашей группе сыграли Германия-Латвия. Латыши вчера переиграли финнам, а сегодня уступили немцам. Вчера сенсационно переиграли, сегодня уступили. А в квартете «А» - матчи, которые проходят на «Чижовка-Арене» - утром встретились Италия-Франция. Французы после сенсационной победы над канадцами проиграли итальянцам. Позже скандинавское дерби Норвегия-Дания закончилось в пользу Норвежцев. Самые интересные матчи традиционно отнесены на вечер. Если не считать матч сборной Беларуси и Казахстана, которые уже сыграли, в нашей группе встретятся финны и россияне. Что вы ждете от это матча? Есть какие-нибудь прогнозы?

Михаил Захаров:

С удовольствием буду смотреть его. Я думаю, что Россия победит. Все-таки же они сегодня очень мощно выглядят, хорошая физическая подготовка у ребят. Я думаю, что россияне надавят этот матч.

Но финны тоже в интересном положении. Они вчера проиграли сборной Латвии. Им сегодня надо реабилитироваться. Все эксперты считают сборную России фаворитом. А вы как считаете?

Михаил Захаров:

Да, однозначно. Я думаю, что Россия будет играть в финале Чемпионата мира. Финнам сегодня будет очень тяжело. Команда сбалансированная у россиян, мобильная, физически готова. Хороший вратарь. Лучший тренер России сегодня возглавил сборную - Олег Знарок, это все признают. Два раза быть лучшим тренером - это о многом говорит.

Давайте к нашим вернемся. Завтра наши играют против Швейцарии. Швейцария вас не удивила на стартовом отрезке?

Михаил Захаров:

Удивила тем, что она все-таки беззубо играет. Я никогда такой слабой сборную Швейцарии не видел. Все сопоставимо. 16 хоккеистов отказались играть в сборной Швейцарии. Понятно, что это все лучшие хоккеисты. Но хотя эти ребята тоже неплохо вчера сыграли со сборной США. Но я думаю, завтра будет очень тяжело нашим хоккеистам.

Рискнете прогноз сделать?

Михаил Захаров:

Не рискну. Но знаете, будет второй мачт. Они отдыхают, а мы второй матч играем. Вы видите, как Казахстан играл с немцами. Второй матч как тяжело давался им. Тем более, мы сейчас попадаем в другую ситуацию, он ключевым будет. С другой стороны, швейцарцам уже отступать некуда. Если они проиграют завтра, я думаю, они в четверку не попадут.