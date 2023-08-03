«Были надломлены». Как относятся белорусские спортсмены к невозможности участвовать в Олимпиаде?

Григорий Азаренок, СТВ: Спорт – это же не только про спортивные достижения. Это же и про политическое воздействие, которое на них оказывают, психологическое. И вот со всей этой ситуации, когда у нас сначала забрали чемпионат мира, когда их травят в соцсетях, когда им придумывают каждый раз какие-то нелепые условия, они… Ну, борцы, в борцах я не сомневаюсь, но вот как они сейчас психологически готовы, не готовы, надломлены, не надломлены, переживают, не переживают и так далее?

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта Беларуси:

Вы знаете, я думаю, что не только борцы. Каждый спортсмен, имея мечту с раннего детства, предан одному делу. Изо дня в день он повторяет сотни, тысячи раз одно и то же. Он поднимается, у него зарядка, у него тренировка одна, вторая. У него четкое расписание дня. И вы знаете, спортсмены живут в надежде. Конечно, то, что с нами произошло, не должно такого происходить. Тем более если мы следуем каким-то олимпийским ценностям, если мы следуем олимпийской хартии, где оно? Все мы знаем: когда проходили Олимпиады, останавливались войны.

То, что сегодня происходит, конечно, есть вопрос, много вопросов. Но несмотря на это, борцы наши всегда, не только борцы, наверное, все спортсмены ждали, готовились, надежду не теряли. Благо, вот за эти полтора года мы все-таки быстренько сконнектились с Российской Федерацией. И по каждому виду спорта мы создали какие-то альтернативные старты. Конечно, никакой альтернативный старт не заменит Олимпийские игры. И это подтверждение любого нашего спортсмена. Это мечта каждого спортсмена. И с маленьких лет чемпионат мира, Олимпийские игры – это такие игры, это такие спортивные мероприятия, к которым люди стремятся с самого детства. Поэтому спортсмены, конечно, были надломлены.

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