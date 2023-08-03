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Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Мексике

03 августа 2023 16:01
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Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира категории 250 в мексиканском Лос-Кабосе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Мексике-1

В матче второго раунда он был сильнее Борна Гойо из Хорватии. Противостояние выдалось напряженным и длилось 2 часа 40 минут. Первый сет остался за оппонентом. Но в следующих двух инициативой владел уже Ивашко. Как итог – виктория со счетом 5:7, 6:2, 6:4. За выход в 1/2 финала белорусу предстоит матч с еще одним хорватом, 15-й ракеткой мира Борна Чоричем. Напомним, наш теннисист в рейтинге на 113-м месте.

# Теннис # Илья Ивашко # Фотофакт

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