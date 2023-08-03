Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Мексике

В матче второго раунда он был сильнее Борна Гойо из Хорватии. Противостояние выдалось напряженным и длилось 2 часа 40 минут. Первый сет остался за оппонентом. Но в следующих двух инициативой владел уже Ивашко. Как итог – виктория со счетом 5:7, 6:2, 6:4. За выход в 1/2 финала белорусу предстоит матч с еще одним хорватом, 15-й ракеткой мира Борна Чоричем. Напомним, наш теннисист в рейтинге на 113-м месте.