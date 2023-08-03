«Борьба будет сильная». Соревнования по художественной гимнастике откроют II Игры стран СНГ

Официальное открытие II Игр стран СНГ состоится уже 5 августа на «Минск-Арене». В Беларусь прибыли более 500 участников турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

Первыми на старт выйдут представительницы художественной гимнастики. Девушки начнут турнир 4 августа. 3 августа состоялся тестовый прогон на ковре Дворца гимнастики, где непосредственно и развернутся жаркие баталии. Грации разыграют девять комплектов наград, а претендовать на них будут сильнейшие спортсменки из 10 стран. В этой дисциплине участвуют как юниорки, так и сеньорки. Особенно острая ожидается борьба между хозяйками турнира и представительницами России. Хотя в медальный диспут могут вклиниться и другие страны. Но предстоящий мультифорум – в первую очередь праздник спорта и дружбы.

Светлана Моисеева, заслуженный тренер Кыргызстана:

Я очень люблю Беларусь. Я очень давно работаю, более 50 лет. Мы старые друзья с Ирочкой Лепарской. Я сейчас вспоминаю наше СНГ. Наш Советский Союз, когда мы были вместе. Мы были дружные, сильные. Я приезжаю сюда не как гостья, а как к родным людям. Добрые белорусы, спасибо вам за прием!

Лола Адильбекова, заслуженный тренер Казахстана:

Волнения практически нет, потому что здесь все так дружелюбно, все по-домашнему, все комфортно, очень уютно. Зал шикарный, центр обалденный. Борьба, конечно, будет. Борьба будет сильная, потому что будут выступать сильнейшие гимнастки России, Беларуси – лидеры этих стран. Предвкушение, конечно, очень интересного.

В индивидуальном турнире Беларусь представят бронзовый призер Токио Алина Горносько и наша подрастающая звездочка и победительница I Игр стран СНГ Елизавета Зорькина. Также девушка – двукратный призер юниорской Европы. В групповых упражнениях выступят наши юниорки.

Юлия Бичун-Комарова, старший тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике:

Рады очень вернуться в эту обойму. Почувствовать этот накал страстей, когда есть конкуренция, когда наконец-таки много гимнасток. Мы участвуем не только Россия, Беларусь, к нам много приехало участниц – наших друзей. Мы действительно рады всех принять и побороться за наши, надеюсь, отличные результаты.