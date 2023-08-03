Белорусским спортсменам объявили бойкот. Будут ли следить на Западе за II Играми стран СНГ?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим оружие СМИ, журналистику, болевые приемы для наших недругов. В гостях заместитель генерального директора Агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков и председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов.
Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:
Алим, скажите, пожалуйста, несмотря на то, что нашим спортсменам на Западе объявлен бойкот, за результатами, стартами II Игр стран СНГ на Западе следить будут?
Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта Беларуси:
Наверняка будут. Все профессионалы, которые показывают сегодня достаточно высокий результат, следят за своими соперниками. Поверьте, им тоже не хватает конкуренции нашей: и белорусской, и российской. Они знают, что у нас есть достаточно хорошие спортсмены, которые могут их выигрывать. И чтобы такого не получилось – не следить за спортсменами... У нас есть ребята, которые входят в топ-5 в мире в каждом виде. Это и по вольной, и по греко-римской, и по женской борьбе. Я думаю, что спортсмены, те же западные, наблюдают за нашими спортсменами, анализируют. Они тоже готовятся под нас. Будут ли смотреть? Я думаю, будут. Борцы точно будут. Не знаю, как другие виды спорта, но борцы точно будут.
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