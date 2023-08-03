Белорусским спортсменам объявили бойкот. Будут ли следить на Западе за II Играми стран СНГ?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим оружие СМИ, журналистику, болевые приемы для наших недругов. В гостях заместитель генерального директора Агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков и председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов.

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Алим, скажите, пожалуйста, несмотря на то, что нашим спортсменам на Западе объявлен бойкот, за результатами, стартами II Игр стран СНГ на Западе следить будут?