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Битва континентов. Всё о предстоящей матчевой встрече сборных Европы и США

21 июля 2019 17:16
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Новости Беларуси. В сентябре Минск примет легкоатлетический матч между сборными Европы и США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это событие, не имеющее аналогов. Действительно, Европа и Америка на беговых дорожках в таком формате не встречались. Если не считать, конечно, матчевые встречи команд СССР и США, которые в свое время были очень даже популярны.

Битва континентов. Всё о предстоящей матчевой встрече сборных Европы и США-1

В программе соревнований в Минске – все виды легкой атлетики, кроме длинных (более 3 тысяч метров) дистанций и эстафеты 4х400 метров.

Подробности подготовки и самого мероприятия – в репортаже Кристины Федорович.

Битва континентов. Всё о предстоящей матчевой встрече сборных Европы и США-4

Беларусь не сходит с дистанции и продолжает принимать международные соревнования. Первый в истории легкоатлетический матч Европа – США  доверили именно нам. Никто не скрывает: этот турнир призван положить начало целой серии противостояний.

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Планка задана высокая. Хотя нам не привыкать: за плечами бесценный опыт, уже ставший брендом – II Европейские игры.

Битва континентов. Всё о предстоящей матчевой встрече сборных Европы и США-7

Кто приедет в самое сердце столицы Беларуси, станет известно ближе к концу августа. Но потихоньку завесу тайны приоткрывают.

Битва континентов. Всё о предстоящей матчевой встрече сборных Европы и США-10

В составе команды Старого Света уже двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, олимпийская чемпионка Рио-2016 в прыжках с шестом Екатерини Стефаниди и чемпион мира в беге на 200 метров Рамиль Гулиев.

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Битва континентов. Всё о предстоящей матчевой встрече сборных Европы и США-13

Пока спортсмены в ожидании, стадион «Динамо» режим боевой готовности не выключал. Чтобы не быть голословными – в день нашей съемки здесь проходил первый квалификационный раунд Лиги Европы.

Но все-таки главная проверка на прочность – мультиспортивный форум – уже внес свою лепту в предстоящий матч.

Битва континентов. Всё о предстоящей матчевой встрече сборных Европы и США-16

Александр Бут-Гусаим, генеральный координатор матчевой встречи лёгкой атлетики Европа – США:
Европейские игры прошли на очень хорошем уровне. Опыт, который люди приобрели, работая на Европейских играх, мы будем очень активно применять в рамках данного матча. Та база волонтеров – порядка 700 человек – мы будем привлекать из волонтеров, которые находятся в базе II Европейских игр, для работы на матчевой встрече.

Будет очень грандиозное событие. Последний раз аналогичный матч, правда, между сборной Соединенных Штатов Америки и сборной СССР, проходил еще в 1960-х годах.

Александр Бут-Гусаим о первом легкоатлетическом матче: «Американская сторона была в приятном шоке»

Битва континентов. Всё о предстоящей матчевой встрече сборных Европы и США-19

Нюансов много, но главное, что страна-хозяйка первенства не понаслышке знает, как должно быть. Картинку, кстати, покажут более 60 стран.

Показываем, как будут питаться и где жить участники матча Европа – США

В летописи мирового спорта появятся новые имена и триумфы, а Беларусь в очередной раз подтвердит статус спортивного государства.

Битва континентов. Всё о предстоящей матчевой встрече сборных Европы и США-22

Кристина Федорович, корреспондент:
Меньше чем через два месяца стадион «Динамо» заиграет новыми красками, а если точнее, сборные команд Европы и США столкнутся в битве континентов. Увидеть воочию дисциплины поистине королевы спорта приедут более 25 тысяч зрителей. Так что спортивная нота Беларусь уж точно не отпускает.

Битва континентов. Всё о предстоящей матчевой встрече сборных Европы и США-25

# Легкая атлетика # Александр Бут-Гусаим # Кристина Федорович # Максим Недосеков # Ирина Долгих # Фотофакт

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