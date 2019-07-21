Битва континентов. Всё о предстоящей матчевой встрече сборных Европы и США

Новости Беларуси. В сентябре Минск примет легкоатлетический матч между сборными Европы и США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это событие, не имеющее аналогов. Действительно, Европа и Америка на беговых дорожках в таком формате не встречались. Если не считать, конечно, матчевые встречи команд СССР и США, которые в свое время были очень даже популярны.

В программе соревнований в Минске – все виды легкой атлетики, кроме длинных (более 3 тысяч метров) дистанций и эстафеты 4х400 метров. Подробности подготовки и самого мероприятия – в репортаже Кристины Федорович.

Беларусь не сходит с дистанции и продолжает принимать международные соревнования. Первый в истории легкоатлетический матч Европа – США доверили именно нам. Никто не скрывает: этот турнир призван положить начало целой серии противостояний. Максим Недосеков о матче сборных Европы и США: «Цель – принести максимальное количество очков» Планка задана высокая. Хотя нам не привыкать: за плечами бесценный опыт, уже ставший брендом – II Европейские игры.

Кто приедет в самое сердце столицы Беларуси, станет известно ближе к концу августа. Но потихоньку завесу тайны приоткрывают.

В составе команды Старого Света уже двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, олимпийская чемпионка Рио-2016 в прыжках с шестом Екатерини Стефаниди и чемпион мира в беге на 200 метров Рамиль Гулиев. Легкоатлет из Турции по видеосвязи рассказал об ожиданиях от матча Европа – США

Пока спортсмены в ожидании, стадион «Динамо» режим боевой готовности не выключал. Чтобы не быть голословными – в день нашей съемки здесь проходил первый квалификационный раунд Лиги Европы. Но все-таки главная проверка на прочность – мультиспортивный форум – уже внес свою лепту в предстоящий матч.

Александр Бут-Гусаим, генеральный координатор матчевой встречи лёгкой атлетики Европа – США:

Европейские игры прошли на очень хорошем уровне. Опыт, который люди приобрели, работая на Европейских играх, мы будем очень активно применять в рамках данного матча. Та база волонтеров – порядка 700 человек – мы будем привлекать из волонтеров, которые находятся в базе II Европейских игр, для работы на матчевой встрече. Будет очень грандиозное событие. Последний раз аналогичный матч, правда, между сборной Соединенных Штатов Америки и сборной СССР, проходил еще в 1960-х годах. Александр Бут-Гусаим о первом легкоатлетическом матче: «Американская сторона была в приятном шоке»

Нюансов много, но главное, что страна-хозяйка первенства не понаслышке знает, как должно быть. Картинку, кстати, покажут более 60 стран. Показываем, как будут питаться и где жить участники матча Европа – США В летописи мирового спорта появятся новые имена и триумфы, а Беларусь в очередной раз подтвердит статус спортивного государства.