Показываем, как будут питаться и где жить участники матча Европа – США

Новости Беларуси. Беларусь готовится к предстоящему легкоатлетическому матчу Европа – США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Американцы оценили условия проживания. На время матча задействуют четыре гостиницы. Александр Бут-Гусаим о первом легкоатлетическом матче: «Американская сторона была в приятном шоке» Мы решили лично проверить одну из них. Здесь поселят почти 200 атлетов.

Ирина Долгих, начальник отдела бронирования, приема и размещения гостиничного комплекса:

Это номер категории «двухместный стандартный». Здесь у нас две кровати, специально изготовленные для баскетболистов. По традиции матчевых встреч, мы закачиваем проморолики на телевизор, и каждый гость, который приезжает в отель, включает телевизор и видит этот ролик.

Во время Европейских игр загруженность была 94 %, на время матча планируют немного меньше. Но от того ответственность не убавляется. Пунктик «спортзал« – с пометкой «особо важный».

Кристина Федорович, корреспондент:

Что в первую очередь требуют спортсмены, которые приедут из США? Те же европейцы?

Ирина Долгих:

Это, конечно, беговые дорожки, и чем больше их, тем лучше. Элипсоиды, гантели – все, что нужно для кардионагрузки.