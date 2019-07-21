Показываем, как будут питаться и где жить участники матча Европа – США

Новости Беларуси. Беларусь готовится к предстоящему легкоатлетическому матчу Европа – США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь готовится к предстоящему легкоатлетическому матчу Европа – США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Американцы оценили условия проживания. На время матча задействуют четыре гостиницы.
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Мы решили лично проверить одну из них. Здесь поселят почти 200 атлетов.
Ирина Долгих, начальник отдела бронирования, приема и размещения гостиничного комплекса:
Это номер категории «двухместный стандартный». Здесь у нас две кровати, специально изготовленные для баскетболистов. По традиции матчевых встреч, мы закачиваем проморолики на телевизор, и каждый гость, который приезжает в отель, включает телевизор и видит этот ролик.
Во время Европейских игр загруженность была 94 %, на время матча планируют немного меньше. Но от того ответственность не убавляется. Пунктик «спортзал« – с пометкой «особо важный».
Кристина Федорович, корреспондент:
Что в первую очередь требуют спортсмены, которые приедут из США? Те же европейцы?
Ирина Долгих:
Это, конечно, беговые дорожки, и чем больше их, тем лучше. Элипсоиды, гантели – все, что нужно для кардионагрузки.
Золотое правило: спорт спортом, а обед – по расписанию. Уж как есть, но атлетам в этом плане угодить трудно. Поэтому в вопросе еды никаких вольностей.
Ирина Долгих:
Составлено меню, учитывая безглютеновые позиции, продукты, которые содержат аллергены. Экологичность определенная для спортсменов. Меню уже отправлено на согласование. Это, как правило, низкокалорийная еда. Что касается дня соревнований – калории увеличиваются. Должны быть блюда без майонеза, не должно содержать аллергенных соусов. Фруктов в большом количестве должно быть много, соков, воды питьевой.
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