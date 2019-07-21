Победитель турнира на дистанции 1/4 Ironman Александр Василевич: «Без вариантов надо было выигрывать»

Новости Беларуси. В Минске прошел турнир по триатлону на дистанции ¼ Ironman. Подобные соревнования белорусская столица принимает во второй раз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Профессионалы и любители испытывали себя тремя дисциплинами: плавание, велогонка и бег. В числе участников были не только белорусы – самой масштабной из зарубежных команд оказалась Россия. Были спортсмены и из самых далеких уголков планеты. Покоряли Минск и израильтяне, и египтяне, и американцы. Но все же самыми сильными оказались наши соотечественники.

Александр Василевич, победитель турнира:

Все болели, рассчитывали на меня, поэтому здесь без вариантов надо было выигрывать. Приехали очень сильные спортсмены. Конечно, сказалось то, что они стартовали неделю назад – чемпионат России. Я делал ставку на то, что они еще не восстановятся.

Немножко тактики, опыта и вот он – результат!

Для Минска турнир обещает стать традиционным. Уже в 2020 году организаторы хотят увеличить как дистанцию соревнований, так и количество участников.