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Победитель турнира на дистанции 1/4 Ironman Александр Василевич: «Без вариантов надо было выигрывать»

21 июля 2019 14:33
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Новости Беларуси. В Минске прошел турнир по триатлону на дистанции ¼ Ironman. Подобные соревнования белорусская столица принимает во второй раз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победитель турнира на дистанции 1/4 Ironman Александр Василевич: «Без вариантов надо было выигрывать»-1

Победитель турнира на дистанции 1/4 Ironman Александр Василевич: «Без вариантов надо было выигрывать»-3

Профессионалы и любители испытывали себя тремя дисциплинами: плавание, велогонка и бег. В числе участников были не только белорусы – самой масштабной из зарубежных команд оказалась Россия. Были спортсмены и из самых далеких уголков планеты. Покоряли Минск и израильтяне, и египтяне, и американцы. Но все же самыми сильными оказались наши соотечественники.

Победитель турнира на дистанции 1/4 Ironman Александр Василевич: «Без вариантов надо было выигрывать»-6

Александр Василевич, победитель турнира:
Все болели, рассчитывали на меня, поэтому здесь без вариантов надо было выигрывать. Приехали очень сильные спортсмены. Конечно, сказалось то, что они стартовали неделю назад – чемпионат России. Я делал ставку на то, что они еще не восстановятся.

Немножко тактики, опыта и вот он – результат!

Для Минска турнир обещает стать традиционным. Уже в 2020 году организаторы хотят увеличить как дистанцию соревнований, так и количество участников.

Победитель турнира на дистанции 1/4 Ironman Александр Василевич: «Без вариантов надо было выигрывать»-9

Победитель турнира на дистанции 1/4 Ironman Александр Василевич: «Без вариантов надо было выигрывать»-11

Победитель турнира на дистанции 1/4 Ironman Александр Василевич: «Без вариантов надо было выигрывать»-13

Победитель турнира на дистанции 1/4 Ironman Александр Василевич: «Без вариантов надо было выигрывать»-15

Победитель турнира на дистанции 1/4 Ironman Александр Василевич: «Без вариантов надо было выигрывать»-17

# Спортивные соревнования # Александр Василевич # Фотофакт

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