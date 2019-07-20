«Чтобы учились играть по максимуму»: Борис Гельфанд сыграл в шахматы одновременно с 12-ю детьми

Новости Беларуси. 20 июля – День шахмат. Отметили событие и в Минске: в Белорусском педагогическом университете прошел сеанс одновременной игры на 12 досках с легендарным Борисом Гельфандом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Борис Гельфанд, международный гроссмейстер по шахматам:

Цель – чтобы ребята учились играть по максимуму. Даже вот один из ребят: у него была позиция лучше, я ему предложил ничью. Но я решил, что надо продолжить игру, чтобы он набрался опыта игры с сильными шахматистами. Но все равно партия закончилась вничью.