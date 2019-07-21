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Максим Недосеков о матче сборных Европы и США: «Цель – принести максимальное количество очков»

21 июля 2019 17:17
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Новости Беларуси. Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков – один из 300 титулованных атлетов планеты, которых спустя полтора месяца свяжет спортивными узами легендарный матч Европа – США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

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Максим Недосеков о матче сборных Европы и США: «Цель – принести максимальное количество очков»-1

Максим Недосеков, чемпион II Европейских игр в прыжках в высоту:
Этот матч должен получиться очень ярким, потому что он будет проходить опять же на стадионе «Динамо». Цель – конечно же, принести максимальное количество очков команде Европы. Потому что я уже выступал за команду Европы, был континентальный Кубок мира. Там все топовые спортсмены выступают за одно целое, они не борются между собой.

Максим Недосеков о матче сборных Европы и США: «Цель – принести максимальное количество очков»-4

Сейчас восстановимся эту неделю и будем делать основную подготовку на матч Европа – США. Мы отказались от разных стартов, чтобы хорошо подготовиться, не подвести никого.

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# Легкая атлетика # Максим Недосеков # Фотофакт

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