Максим Недосеков о матче сборных Европы и США: «Цель – принести максимальное количество очков»

Максим Недосеков, чемпион II Европейских игр в прыжках в высоту:

Этот матч должен получиться очень ярким, потому что он будет проходить опять же на стадионе «Динамо». Цель – конечно же, принести максимальное количество очков команде Европы. Потому что я уже выступал за команду Европы, был континентальный Кубок мира. Там все топовые спортсмены выступают за одно целое, они не борются между собой.