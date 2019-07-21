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Максим Витус о победе «Динамо-Брест» над «Торпедо – БелАЗ»: «Вначале неудачный момент случился»

21 июля 2019 14:45
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Новости Беларуси. 21 июля одним матчем продолжится 16-й тур «Беларусбанк – высшая лига» чемпионата страны по футболу. После финского «КуПСа» в Лиге Европы на витебское поле выйдет «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сейчас хозяева площадки находятся на 11 месте турнирной таблицы, имея в своем активе 16 очков. На двух позициях ниже – с 13 баллами – расположилась минская команда.

Максим Витус о победе «Динамо-Брест» над «Торпедо – БелАЗ»: «Вначале неудачный момент случился» -1

К слову, 20 июля завершились еще два матча турнира. «Городея» при родных трибунах минимально уступила «Ислочи» – 1:2. Однако настоящий подарок своим болельщикам преподнесли футболисты брестского «Динамо», обыграв дома «Торпедо – БелАЗ» со счетом 4:1. В составе хозяев отличились Кики, Милевский, Юзепчук, Хобленко.

Максим Витус о победе «Динамо-Брест» над «Торпедо – БелАЗ»: «Вначале неудачный момент случился» -4

Максим Витус, защитник ФК «Динамо-Брест»:
Вначале неудачный момент случился из-за того, что пропустили один гол, по сути, из-за моей ошибки. Немного психологически надавило. Но, слава Богу, взяли свое, забили гол, вышли вперед и довели игру до победы.

Максим Витус о победе «Динамо-Брест» над «Торпедо – БелАЗ»: «Вначале неудачный момент случился» -7

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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