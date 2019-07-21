Александр Бут-Гусаим о первом легкоатлетическом матче: «Американская сторона была в приятном шоке»

Новости Беларуси. В сентябре Минск примет легкоатлетический матч между сборными Европы и США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Недавно американская сторона вдоль и поперек изучила стадион «Динамо»: начиная от покрытия и заканчивая VIP-ложами.