Александр Бут-Гусаим о первом легкоатлетическом матче: «Американская сторона была в приятном шоке»

Новости Беларуси. В сентябре Минск примет легкоатлетический матч между сборными Европы и США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В сентябре Минск примет легкоатлетический матч между сборными Европы и США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Недавно американская сторона вдоль и поперек изучила стадион «Динамо»: начиная от покрытия и заканчивая VIP-ложами.
Александр Бут-Гусаим, генеральный координатор матчевой встречи лёгкой атлетики Европа – США:
Американская сторона была в приятном шоке, потому что они увидели самые последние разработки у нас на стадионе. У нас одно из самых быстрых покрытий в мире, такое было на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Они отметили прекрасное состояние стадиона и прекрасное состояние дорожки и сказали, что их спортсмены, возможно, установят здесь не один личный рекорд.
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