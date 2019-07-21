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Александр Бут-Гусаим о первом легкоатлетическом матче: «Американская сторона была в приятном шоке»

21 июля 2019 17:18
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Новости Беларуси. В сентябре Минск примет легкоатлетический матч между сборными Европы и США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Александр Бут-Гусаим о первом легкоатлетическом матче: «Американская сторона была в приятном шоке»-1

Недавно американская сторона вдоль и поперек изучила стадион «Динамо»: начиная от покрытия и заканчивая VIP-ложами.

Александр Бут-Гусаим о первом легкоатлетическом матче: «Американская сторона была в приятном шоке»-4

Александр Бут-Гусаим, генеральный координатор матчевой встречи лёгкой атлетики Европа – США:
Американская сторона была в приятном шоке, потому что они увидели самые последние разработки у нас на стадионе. У нас одно из самых быстрых покрытий в мире, такое было на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Александр Бут-Гусаим о первом легкоатлетическом матче: «Американская сторона была в приятном шоке»-7

Они отметили прекрасное состояние стадиона и прекрасное состояние дорожки и сказали, что их спортсмены, возможно, установят здесь не один личный рекорд.

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# Легкая атлетика # Александр Бут-Гусаим # Фотофакт

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