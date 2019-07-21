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Легкоатлет из Турции по видеосвязи рассказал об ожиданиях от матча Европа – США

21 июля 2019 17:17
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Новости Беларуси. Его имя давно на слуху и знакомо тем, кто следит за мировой легкой атлетикой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Легкоатлет из Турции по видеосвязи рассказал об ожиданиях от матча Европа – США-1

Легкоатлет из Турции по видеосвязи рассказал об ожиданиях от матча Европа – США-3

Легкоатлет из Турции по видеосвязи рассказал об ожиданиях от матча Европа – США-5

Эти два понятия не разделимы. Рамиль Гулиев прямиком из Турции и, что важно, – эксклюзивно для нашего телеканала – прокомментировал предстоящий турнир Европа – США.

Легкоатлет из Турции по видеосвязи рассказал об ожиданиях от матча Европа – США-8

Рамиль Гулиев, чемпион мира в беге на 200 м (Турция):
Приглашаю вас всех поддержать спортсменов на этом чемпионате.

Был неоднократно в городе Минске – это очень спортивный, красивый город. Всех ждем вас на матче.

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# Легкая атлетика # Рамиль Гулиев # Фотофакт

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