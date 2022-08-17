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Бежала даже Алла Цупер. Второй день открытого чемпионата Беларуси по лёгкой атлетике

17 августа 2022 20:11
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Новости Беларуси. На главной спортивной арене страны, стадионе «Динамо», продолжается открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике. Программа второго соревновательного дня стала, пожалуй, самой яркой. 21 комплект наград и 12 часов легкоатлетических баталий – таковы итоги среды, 17 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Незабываемые эмоции, яркие моменты и быстрые секунды – в сюжете Юлии Силипицкой.

Бежала даже Алла Цупер. Второй день открытого чемпионата Беларуси по лёгкой атлетике-1

Стометровка с барьерами у белорусов ассоциируется с нашей Эльвирой Герман, и неслучайно. В коллекции титулованной спортсменки 10 самых знаковых наград, пять из которых золото с европейских и мировых форумов. Она также многократная рекордсменка и чемпионка Беларуси. Подробности.

Бежала даже Алла Цупер. Второй день открытого чемпионата Беларуси по лёгкой атлетике-4

Уже стало доброй традицией на отечественном старте бить рекорды и выступать с европейскими и мировыми результатами. В стартовых протоколах значатся сильнейшие спортсмены страны и гости.

Бежала даже Алла Цупер. Второй день открытого чемпионата Беларуси по лёгкой атлетике-7

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Вершина в мире одна, которую мы должны покорять. Это абсолютный результат в этом. Поэтому мы ориентируемся на абсолютные результаты, рекорды чемпионатов мира, Европы, мировые рекорды. Наш чемпионат Республики Беларусь – это основной старт в этом сезоне. Поэтому выйти в максимально оптимальной физической форме и продемонстрировать самые большие результаты, которые они могут в этот момент.

Бежала даже Алла Цупер. Второй день открытого чемпионата Беларуси по лёгкой атлетике-10

Открытый чемпионат по легкой атлетике собрал не только топовых спортсменов этого вида спорта. В рамках турнира прошла смешанная любительская эстафета 4x100 метров. За награду боролись 20 команд, а в их составах обнаружились олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер, призер Олимпиады в Лондоне Любовь Черкашина. Наталья Цилинская в представлениях не нуждается.

Бежала даже Алла Цупер. Второй день открытого чемпионата Беларуси по лёгкой атлетике-13

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велоспорта:
Спринт. Подобное тянется к подобному как минимум. Исключительно для удовольствия. Столько знакомых, друзей, столько прекрасных людей сегодня собрались в одном месте. Иван, огромное тебе спасибо за тот праздник, который ты нам доставил.

Бежала даже Алла Цупер. Второй день открытого чемпионата Беларуси по лёгкой атлетике-16

Легкоатлетические баталии сегодня – это не только спорт, но и шоу. Организаторы не скупятся на идеи. Зрители смогут насладиться спортом и зрелищем. В пятницу, 19 августа, заключительный день.

# Легкая атлетика # Юлия Силипицкая # Эльвира Герман # Иван Тихон # Наталья Цилинская # Светлана Парахонько # Руслана Романовская # Алла Цупер # Любовь Черкашина # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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