Бежала даже Алла Цупер. Второй день открытого чемпионата Беларуси по лёгкой атлетике

Новости Беларуси. На главной спортивной арене страны, стадионе «Динамо», продолжается открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике. Программа второго соревновательного дня стала, пожалуй, самой яркой. 21 комплект наград и 12 часов легкоатлетических баталий – таковы итоги среды, 17 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Незабываемые эмоции, яркие моменты и быстрые секунды – в сюжете Юлии Силипицкой.

Стометровка с барьерами у белорусов ассоциируется с нашей Эльвирой Герман, и неслучайно. В коллекции титулованной спортсменки 10 самых знаковых наград, пять из которых золото с европейских и мировых форумов. Она также многократная рекордсменка и чемпионка Беларуси. Подробности.

Уже стало доброй традицией на отечественном старте бить рекорды и выступать с европейскими и мировыми результатами. В стартовых протоколах значатся сильнейшие спортсмены страны и гости.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Вершина в мире одна, которую мы должны покорять. Это абсолютный результат в этом. Поэтому мы ориентируемся на абсолютные результаты, рекорды чемпионатов мира, Европы, мировые рекорды. Наш чемпионат Республики Беларусь – это основной старт в этом сезоне. Поэтому выйти в максимально оптимальной физической форме и продемонстрировать самые большие результаты, которые они могут в этот момент.

Открытый чемпионат по легкой атлетике собрал не только топовых спортсменов этого вида спорта. В рамках турнира прошла смешанная любительская эстафета 4x100 метров. За награду боролись 20 команд, а в их составах обнаружились олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер, призер Олимпиады в Лондоне Любовь Черкашина. Наталья Цилинская в представлениях не нуждается.

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велоспорта:

Спринт. Подобное тянется к подобному как минимум. Исключительно для удовольствия. Столько знакомых, друзей, столько прекрасных людей сегодня собрались в одном месте. Иван, огромное тебе спасибо за тот праздник, который ты нам доставил.