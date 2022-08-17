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Белорусские стрелки вновь подтвердили свой класс в рамках открытого Кубка России

17 августа 2022 19:35
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В российском Игнатово завершился открытый Кубок России по пулевой стрельбе. В заключительный соревновательный день белорусские стрелки вновь подтвердили свой класс, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские стрелки вновь подтвердили свой класс в рамках открытого Кубка России-1

В стрельбе из малокалиберной винтовки в смешанных парах наши спортсмены заняли весь пьедестал. Золотую награду завоевал тандем Юрий Щербацевич / Таисия Палюшик, серебро у Владимира Чернова и Владиславы Пронько, и замкнули тройку сильнейших Илья Чергейко и Мария Мартынова.

# Спортивные соревнования # Илья Чергейко # Мария Мартынова # Юрий Щербацевич # Таисия Палюшик # Владимир Чернов # Владислава Пронько # Фотофакт

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