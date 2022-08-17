Белорусские стрелки вновь подтвердили свой класс в рамках открытого Кубка России

В российском Игнатово завершился открытый Кубок России по пулевой стрельбе. В заключительный соревновательный день белорусские стрелки вновь подтвердили свой класс, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стрельбе из малокалиберной винтовки в смешанных парах наши спортсмены заняли весь пьедестал. Золотую награду завоевал тандем Юрий Щербацевич / Таисия Палюшик, серебро у Владимира Чернова и Владиславы Пронько, и замкнули тройку сильнейших Илья Чергейко и Мария Мартынова.