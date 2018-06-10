Прямой эфир

На турнире в Стокгольме белоруска Эльвира Герман победила в беге на 100 м с барьерами

10 июня 2018 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская барьеристка победила в забеге на турнире в Стокгольме.  

Эльвира Герман преодолела стометровую дистанцию за 12,74 секунды. Второй финишировала Рикенетт Стинкамп из ЮАР, девушка уступила 0,25 секунды. Третье место досталось Эфье Бонс из Нидерландов, спортсменка пробежала 100 метров за 13,06 секунды.  

Основные старты Бриллиантовой лиги начнутся сегодня через несколько часов. От Беларуси выступит рекордсменка страны в беге на 100 метров с барьерами Алина Талай, лучший результат которой составляет 12,41.  

# Белорусские спортсмены # Эльвира Герман # Алина Талай

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси проиграла Финляндии в товарищеском матче
10 июня 2018 06:57

Сборная Беларуси проиграла Финляндии в товарищеском матче

В сети опубликован клип на официальную песню ЧМ-2018. Видео набрало 4,5 миллиона просмотров
09 июня 2018 13:00

В сети опубликован клип на официальную песню ЧМ-2018. Видео набрало 4,5 миллиона просмотров

На ЧЕ в Белграде взяли золото каноистка Елена Ноздрёва и мужская байдарка-четвёрка
09 июня 2018 11:50

На ЧЕ в Белграде взяли золото каноистка Елена Ноздрёва и мужская байдарка-четвёрка