На турнире в Стокгольме белоруска Эльвира Герман победила в беге на 100 м с барьерами

Новости Беларуси. Белорусская барьеристка победила в забеге на турнире в Стокгольме.

Эльвира Герман преодолела стометровую дистанцию за 12,74 секунды. Второй финишировала Рикенетт Стинкамп из ЮАР, девушка уступила 0,25 секунды. Третье место досталось Эфье Бонс из Нидерландов, спортсменка пробежала 100 метров за 13,06 секунды.

Основные старты Бриллиантовой лиги начнутся сегодня через несколько часов. От Беларуси выступит рекордсменка страны в беге на 100 метров с барьерами Алина Талай, лучший результат которой составляет 12,41.