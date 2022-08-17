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Белорусская федерация баскетбола вошла в пятёрку лучших в Европе

17 августа 2022 19:41
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Новости Беларуси. Белорусская федерация баскетбола вошла в топ-5 лучших федераций Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Работа по продвижению проекта ФИБА-Европа «Ее мир, ее правила» в нашей стране получила высокую оценку со стороны баскетбольных функционеров.

Белорусская федерация баскетбола вошла в пятёрку лучших в Европе-1

По итогам заседания правления молодежных проектов европейской федерации названы пять лучших стран по организации, проведению и продвижению юношеского баскетбола. В топ вошли Беларусь, Греция, Косово, Северная Македония и Румыния. Эти страны получат дополнительный денежный бонус, который будет направлен на дальнейшую реализацию проекта. Общий объем инвестиций европейской ФИБА в программу на 2022 год составит миллион евро.

# Баскетбол # Фотофакт

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