Белорусская федерация баскетбола вошла в пятёрку лучших в Европе

Новости Беларуси. Белорусская федерация баскетбола вошла в топ-5 лучших федераций Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Работа по продвижению проекта ФИБА-Европа «Ее мир, ее правила» в нашей стране получила высокую оценку со стороны баскетбольных функционеров.

По итогам заседания правления молодежных проектов европейской федерации названы пять лучших стран по организации, проведению и продвижению юношеского баскетбола. В топ вошли Беларусь, Греция, Косово, Северная Македония и Румыния. Эти страны получат дополнительный денежный бонус, который будет направлен на дальнейшую реализацию проекта. Общий объем инвестиций европейской ФИБА в программу на 2022 год составит миллион евро.