Александр Михайлов ушёл с поста главного тренера БАТЭ

Новости Беларуси. Специалист провел последнюю тренировку с основной командой и объявил футболистам и руководству клуба о своем решении, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, Михайлов был назначен главным тренером 10 января 2022 года, под его руководством борисовчане провели 26 встреч, в которых 13 раз одержали победу, 7 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.