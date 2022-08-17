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Александр Михайлов ушёл с поста главного тренера БАТЭ

17 августа 2022 13:23
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Новости Беларуси. Специалист провел последнюю тренировку с основной командой и объявил футболистам и руководству клуба о своем решении, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Михайлов ушёл с поста главного тренера БАТЭ-1

Напомним, Михайлов был назначен главным тренером 10 января 2022 года, под его руководством борисовчане провели 26 встреч, в которых 13 раз одержали победу, 7 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.

Александр Михайлов ушёл с поста главного тренера БАТЭ-4

После 17 туров в активе борисовчан 33 очка и первое место в чемпионате Беларуси.

# Футбол Беларуси # Александр Михайлов # Фотофакт

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