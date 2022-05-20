Белорусские и российские самбисты встретились в «Стайках». Этот мастер-класс проводили чемпионы мира

Новости Беларуси. В олимпийском комплексе «Стайки» состоялась матчевая встреча по самбо, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы, одни из законодателей мод на международной арене, сразились против грозных россиян. Виктория досталась гостям, а бесценный опыт – каждому, кто выступал, готовил и болел. Тему продолжит Юлия Силипицкая.

На двух коврах смогли найти место около 200 самбистов и России, и Беларуси. Мастер-класс для них – дело привычное, но очень значимое. Особенно, если бесценный опыт и секреты передает чемпион мира. Человек, который отдал самбо самого себя.

Владимир Япринцев в свои 60 не может сидеть на месте. Он постоянный двигатель, он аккумулятор для молодых и энциклопедия настоящего патриота. Владимир Япринцев: подножкам и броскам они научатся, а подставить плечо должен научить тренер. Читать здесь.

Национальная команда всегда нуждается в новых чемпионах. Молодых, жаждущих славы. Чемпионка мира и Европы, призер вторых Европейских игр Марина Жарская, имеющая трудовую книжку спортсмена-инструктора, спаррингует со своими же генами. Алисия Жарская хочет обойти маму. Ведь самбо уже признано. Тренер сборной Беларуси по самбо: «Никому не дадим обижать ни Беларусь, ни Россию». Подробнее.

Алисия Жарская, участница мастер-класса:

Я хочу стать лучше, чем моя мама. Она чемпионка мира, а я хочу стать олимпийской чемпионкой.

В советском самбо в первую очередь есть философия. Все, кто сейчас стал у руля команды, понимают: главное – это правильно сформировать мышление молодого спортсмена. Беларусь и Россия едины и в воспитании. «Необязательно, чтобы был человек чемпионом мира». Александр Суворов рассказал, что важно в самбо. Читать.

Самбо, пожалуй, один из немногих видов спорта, где спортивный опыт, остается в кругу национальной команды. Светлана Тимошенко – четырехкратная чемпионка мира по самбо. Она знает как надо продолжать традиции. Подробности здесь.

Самбо завораживает, притягивает и не отпускает. Среди зрителей мастер-класса оказалась небезызвестная Елена Скрипель. Она знает нюансы спорта и радеет за всю отечественную гимнастику. «Это люди, которые могут нас защитить». Елена Скрипель пришла на матчевую встречу по самбо. Подробнее.