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Владимир Япринцев: подножкам и броскам они научатся, а подставить плечо должен научить тренер

20 мая 2022 22:31
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Новости Беларуси. В олимпийском комплексе «Стайки» состоялась матчевая встреча по самбо, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы, одни из законодателей мод на международной арене, сразились против грозных россиян. Виктория досталась гостям, а бесценный опыт каждому, кто выступал, готовил и болел.

Белорусские и российские самбисты встретились в «Стайках». Этот мастер-класс проводили чемпионы мира. Подробности здесь.

Владимир Япринцев в свои 60 не может сидеть на месте. Он постоянный двигатель, он аккумулятор для молодых и энциклопедия настоящего патриота.

Владимир Япринцев: подножкам и броскам они научатся, а подставить плечо должен научить тренер-1

Владимир Япринцев, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Республики Беларусь:
Хотим передать умение дружить в первую очередь. А то подножкам, подсечкам, броскам через бедро они обязательно научатся. А вот подставить плечо в тяжелый момент – это должен научить тренер.

# Спортивные соревнования # Владимир Япринцев # Фотофакт

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