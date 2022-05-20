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Тренер сборной Беларуси по самбо: «Никому не дадим обижать ни Беларусь, ни Россию»

20 мая 2022 22:42
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Новости Беларуси. В олимпийском комплексе «Стайки» состоялась матчевая встреча по самбо, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы, одни из законодателей мод на международной арене, сразились против грозных россиян. Виктория досталась гостям, а бесценный опыт – каждому, кто выступал, готовил и болел.

Белорусские и российские самбисты встретились в «Стайках». Этот мастер-класс проводили чемпионы мира. Подробности здесь.

В советском самбо в первую очередь есть философия. Все, кто сейчас стал у руля команды, понимают: главное – это правильно сформировать мышление молодого спортсмена. Беларусь и Россия едины и в воспитании.

Тренер сборной Беларуси по самбо: «Никому не дадим обижать ни Беларусь, ни Россию»-1

Юрий Рыбак, главный тренер сборной Беларуси по самбо:
Россия, Беларусь. Мы вместе. И я хочу, чтобы весь мир видел, что мы вместе. И никому не дадим обижать ни Беларусь, ни Россию.

# Спортивные соревнования # Юрий Рыбак # Фотофакт

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