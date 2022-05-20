«Необязательно, чтобы был человек чемпионом мира». Андрей Гусаров рассказал, что важно в самбо

Новости Беларуси. В олимпийском комплексе «Стайки» состоялась матчевая встреча по самбо, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы, одни из законодателей мод на международной арене, сразились против грозных россиян. Виктория досталась гостям, а бесценный опыт – каждому, кто выступал, готовил и болел.

Белорусские и российские самбисты встретились в «Стайках». Этот мастер-класс проводили чемпионы мира. Подробности здесь.

В советском самбо в первую очередь есть философия. Все, кто сейчас стал у руля команды, понимают: главное – это правильно сформировать мышление молодого спортсмена. Беларусь и Россия едины и в воспитании.