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«Необязательно, чтобы был человек чемпионом мира». Андрей Гусаров рассказал, что важно в самбо

20 мая 2022 22:41
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Новости Беларуси. В олимпийском комплексе «Стайки» состоялась матчевая встреча по самбо, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы, одни из законодателей мод на международной арене, сразились против грозных россиян. Виктория досталась гостям, а бесценный опыт – каждому, кто выступал, готовил и болел.

Белорусские и российские самбисты встретились в «Стайках». Этот мастер-класс проводили чемпионы мира. Подробности здесь.

В советском самбо в первую очередь есть философия. Все, кто сейчас стал у руля команды, понимают: главное – это правильно сформировать мышление молодого спортсмена. Беларусь и Россия едины и в воспитании.

«Необязательно, чтобы был человек чемпионом мира». Андрей Гусаров рассказал, что важно в самбо-1

Андрей Гусаров, тренер команды «Самбо-70» (Россия):
Наша задача – необязательно, чтобы был человек чемпионом мира, а в первую очередь – хорошим человеком и защитником своей родины.

# Спортивные соревнования # Андрей Гусаров # Фотофакт

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