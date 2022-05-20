Светлана Тимошенко: «Рано или поздно мы в любом случае вернемся на международную арену»

Новости Беларуси. В олимпийском комплексе «Стайки» состоялась матчевая встреча по самбо, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы, одни из законодателей мод на международной арене, сразились против грозных россиян. Виктория досталась гостям, а бесценный опыт – каждому, кто выступал, готовил и болел.

Белорусские и российские самбисты встретились в «Стайках». Этот мастер-класс проводили чемпионы мира. Подробности здесь.

Самбо, пожалуй, один из немногих видов спорта, где спортивный опыт, остается в кругу национальной команды. Светлана Тимошенко – четырехкратная чемпионка мира по самбо. Она знает, как надо продолжать традиции.