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Светлана Тимошенко: «Рано или поздно мы в любом случае вернемся на международную арену»

20 мая 2022 22:45
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Новости Беларуси. В олимпийском комплексе «Стайки» состоялась матчевая встреча по самбо, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы, одни из законодателей мод на международной арене, сразились против грозных россиян. Виктория досталась гостям, а бесценный опыт – каждому, кто выступал, готовил и болел.

Белорусские и российские самбисты встретились в «Стайках». Этот мастер-класс проводили чемпионы мира. Подробности здесь.

Самбо, пожалуй, один из немногих видов спорта, где спортивный опыт, остается в кругу национальной команды. Светлана Тимошенко – четырехкратная чемпионка мира по самбо. Она знает, как надо продолжать традиции.

Светлана Тимошенко: «Рано или поздно мы в любом случае вернемся на международную арену»-1

Светлана Тимошенко, четырехкратная чемпионка мира по самбо:
Самое главное в воспитании современной молодежи – это патриотизм. Любовь к родине, к флагу, к гимну. Нужно любить дело, которым ты занимаешься. Рано или поздно мы в любом случае вернемся на международную арену. Мы вернемся еще сильнее благодаря совместной работе наших стран. И проведению такого рода спортивных форумов.

# Спортивные соревнования # Светлана Тимошенко # Фотофакт

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