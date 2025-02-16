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Новости по тегу #Юрий Рыбак

Белорусы завоевали 26 наград! Смотрите, как проходил международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси
16 февраля 2025 18:08

Белорусы завоевали 26 наград! Смотрите, как проходил международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси

«Приходите, вам это понравится!» – 11 февраля стартует турнир по самбо на призы Президента Беларуси
10 февраля 2025 14:47

«Приходите, вам это понравится!» – 11 февраля стартует турнир по самбо на призы Президента Беларуси

Белорусские самбисты готовятся к двум международным турнирам
08 октября 2024 19:37

Белорусские самбисты готовятся к двум международным турнирам

Минск стал площадкой мирового самбо. Подводим итоги президентского турнира
11 февраля 2024 18:42

Минск стал площадкой мирового самбо. Подводим итоги президентского турнира

Главное – не перегрузить ребят. Как команды настраиваются на II Игры стран СНГ?
29 июля 2023 17:28

Главное – не перегрузить ребят. Как команды настраиваются на II Игры стран СНГ?

«Никогда не думала, что они пойдут в спорт». Почему дети спортсменов часто продолжают дело родителей?
14 апреля 2023 18:00

«Никогда не думала, что они пойдут в спорт». Почему дети спортсменов часто продолжают дело родителей?

В Минске стартовал международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси
10 февраля 2023 20:28

В Минске стартовал международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси

«Медали были запланированы». Главный тренер команды по самбо об успехах белорусов на ЧМ
14 ноября 2022 19:35

«Медали были запланированы». Главный тренер команды по самбо об успехах белорусов на ЧМ

Самбо раньше и сейчас – есть ли разница? Главный тренер Беларуси об изменениях в спорте и карьере наставника
16 октября 2022 19:10

Самбо раньше и сейчас – есть ли разница? Главный тренер Беларуси об изменениях в спорте и карьере наставника

Тренер сборной Беларуси по самбо: «Никому не дадим обижать ни Беларусь, ни Россию»
20 мая 2022 22:42

Тренер сборной Беларуси по самбо: «Никому не дадим обижать ни Беларусь, ни Россию»

Белорусские и российские самбисты встретились в «Стайках». Этот мастер-класс проводили чемпионы мира
20 мая 2022 22:35

Белорусские и российские самбисты встретились в «Стайках». Этот мастер-класс проводили чемпионы мира

«Отбирались, начиная с чемпионата республики». Главный тренер белорусских самбистов рассказал о задачах на ЧМ
26 октября 2021 22:59

«Отбирались, начиная с чемпионата республики». Главный тренер белорусских самбистов рассказал о задачах на ЧМ