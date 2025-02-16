Новости по тегу #Юрий Рыбак

Трибуны заполнены, болельщики не жалеют своих эмоций. Накал страсти в каждом поединке, два дня жарких баталий и 26 наград, 6 из которых – золото, в копилке белорусов.
Национальная команда вовсю готовится к этим важнейшим соревнованиям. Наши атлеты будут представлены во всех весовых категориях.
Юниоры, а вместе с ними кадеты и юноши буквально в среду, 9 октября, отправятся на Кипр. Не развлекаться и загорать. Там с 11 по 13 октября участники Первенства мира разыграют 55 комплектов.
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