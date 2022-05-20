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«Это люди, которые могут нас защитить». Елена Скрипель пришла на матчевую встречу по самбо

20 мая 2022 22:29
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В олимпийском комплексе «Стайки» состоялась матчевая встреча по самбо, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы, одни из законодателей мод на международной арене, сразились против грозных россиян. Виктория досталась гостям, а бесценный опыт каждому, кто выступал, готовил и болел.

Белорусские и российские самбисты встретились в «Стайках». Этот мастер-класс проводили чемпионы мира. Подробности здесь.

Самбо завораживает, притягивает и не отпускает. Среди зрителей мастер-класса оказалась небезызвестная Елена Скрипель. Она знает нюансы спорта и радеет за всю отечественную гимнастику.

«Это люди, которые могут нас защитить». Елена Скрипель пришла на матчевую встречу по самбо-1

Елена Скрипель, председатель Белорусской ассоциации гимнастики:
Сейчас такое сложное время для спортсменов. И, конечно, это единение общее очень важно. Мне кажется, что это люди, которые могут нас защитить.

# Спортивные соревнования # Елена Скрипель # Фотофакт

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