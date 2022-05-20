«Это люди, которые могут нас защитить». Елена Скрипель пришла на матчевую встречу по самбо

В олимпийском комплексе «Стайки» состоялась матчевая встреча по самбо, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы, одни из законодателей мод на международной арене, сразились против грозных россиян. Виктория досталась гостям, а бесценный опыт каждому, кто выступал, готовил и болел.

Белорусские и российские самбисты встретились в «Стайках». Этот мастер-класс проводили чемпионы мира. Подробности здесь.

Самбо завораживает, притягивает и не отпускает. Среди зрителей мастер-класса оказалась небезызвестная Елена Скрипель. Она знает нюансы спорта и радеет за всю отечественную гимнастику.