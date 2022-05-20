Белорусский финал под сводами цирка. Игорь Ярошевич выиграл «Борцовскую лигу Поддубного» в Москве

Новости Беларуси. Белорусские борцы медально выступают на международном турнире «Борцовская лига Поддубного» в Москве. Первый соревновательный день принес нашим спортсменам 7 бронзовых наград. О том, как атлеты проявили себя 20 мая, в материале Артема Шукаловича.

«Борцовская Лига Поддубного» – первый турнир подобного формата. Под сводами арены Большого Московского цирка на коврах сошлись лучшие борцы из Беларуси, России и ближнего зарубежья. Конкуренция высока как никогда. Однако это не помешало соотечественникам проявить себя. Первой в борьбу за награду высшей пробы вступила серебряный призер Олимпиады в Токио Ирина Курочкина. Долго наша спортсменка не могла найти подход к сопернице. И в один момент даже уступала ей 0:4. Но, проявив свой чемпионский характер, Курочкина вырвала победу на последних секундах поединка – 6:4.

Золото было гарантировано нам в еще как минимум в одной схватке. Среди греко-римлян в весе до 87 килограммов состоялся белорусский финал. Парни упорно боролись, но сильнее был Игорь Ярошевич, который уложил Кирилла Маскевича на лопатки. Таким образом, у Ярошевича – золото, а у Маскевича – серебро.